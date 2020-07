Gala 8 (5/07/20) 'La Casa Fuerte', íntegro en HD

Cristina y Ferre discutieron en la fiesta de cumpleaños de Fani . Todo comenzó después de que Cristina viese a Ferre bailando con Macarena. Se marchó de donde estaban muy enfadada y Ferre fue detrás de ella para hablar, pero solo encontró rechazo. A pesar de que Juani hizo de mediadora entre ellos hasta el punto de lograr que se diesen un beso, se fueron al saco de dormir enfadados. "Friki, que eres un friki", no paró de repetirle Cristina a Ferre en toda la noche.

Por otro lado, Fani y Christofer han estado a punto de romper la relación tras una monumental bronca. Tras varios días separados, Fani y Cristofer han entrado de forma "solemne" para unirse a sus compañeros en directo en la gala presentada por Sonsoles Ónega. "Estamos bien. Estamos aún tristes porque hemos estado un día y medio discutiendo bastante, hemos estado bastantes horas separados", algo que les ha afectado mucho: "Yo he dormido muy mal" -reconoció Christofer- "No he conseguido dormir en toda la noche".