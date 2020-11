La pulla de Patricia 'tentación' contra el comportamiento de Marta Peñate en 'La casa fuerte 2': "Me alegro de que la gente se dé cuenta de cómo es"

Los frentes abiertos de Marta Peñate

Que Marta Peñate no iba a pasar desapercibida era algo que teníamos claro. La canaria se incorporó al programa tras la expulsión de Mari Cielo y solo ha tardado unos días en mostrar su faceta más guerrera. Marta ya avisaba antes de entrar que su relación con Samira no era nada buena y advirtió que iba a ‘La casa fuerte 2’ dispuesta a afrontar su conflicto públicamente. “Ambas sabemos cosas la una de la otra”, decía antes de poner rumbo a la casa.

Sus presagios se hicieron realidad y, en la última gala , las dos concursantes protagonizaron un fuerte enfrentamiento que terminó con ambas llorando. Marta desveló que Samira la había invitado a su tan comentado viaje a Dubai y, cansada de insinuaciones , la extronista se derrumbó delante de todos sus compañeros: “A quién le importa lo que hago ¿ellos me pagan el alquiler? No puedo más”, se quejó antes de abandonar el programa muy afectada.

Al otro lado, Marta también lloraba desconsolada tras escuchar un golpe bajo de Samira contra su familia. La periodista confesó que había entrado a este reality con la intención de limpiar su imagen (después de su paso por ‘La isla de las tentaciones’) ya que su familia no estaba nada contenta con la actitud combativa que mostró en La República Dominicana ni con sus imágenes teniendo sexo dentro de la villa.

Pero quiera o no, Marta es un volcán canario y no puede contener su “ intensidad ” ni aunque se lo proponga. De hecho, la concursante parece haber agotado ya la paciencia de su compañero Albert y ha tenido sus primeros rifirrafes con Sonia Monroy en la convivencia.

La 'pulla' de Patricia

Todas estas polémicas han hecho que Patricia, quién salió de la mano del exnovio de Marta en ‘La isla de las tentaciones’, se frote las manos con la actitud de su perpetua enemiga. La que fuera tentación ha respondido a las preguntas de sus seguidores y no ha podido morderse la lengua cuando le han sacado el tema de Marta. “Debes agradecer que haya entrado en ‘La casa fuerte’ para que se vea lo barriobajera que es”, le decía una fan. “Me da igual que esté en ‘LCF’ o no, pero todo cae por su propio peso y me alegro de que la gente se dé cuenta de cómo es esa persona”, respondía ella en Instagram.