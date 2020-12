El tonteo de Tony y Aurah

La reacción de Mayka

Desde su casa, Mayka, quien siempre acostumbra a apoyar a Tony a través de sus redes sociales, no ha colgado ningún contenido haciendo una referencia directa a la gala. Eso sí, la exconcursante de ‘ La isla de las tentaciones ’ ha compartido una reflexión al terminar la noche, donde deja claro que no está de acuerdo con lo que su chico está haciendo: “Si quieres entender a una persona, no escuches sus palabras, observa su comportamiento”.

“Estoy muy cabreada porque no me ha parecido bien. No puedo justificar sus actos y lo que ha hecho en la ducha me parece una falta de respeto. Sé que están jugando y que es de tontería pero si yo hago eso con un chico se me tacha de todo. Me ha parecido fatal, ya no por ellas que son libres y pueden hacer lo que quieran, pero me parece una falta de respeto por él, Tony tenía que haberle quitado la mano a Rebeca”, decía molesta.