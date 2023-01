David se defiende de las críticas: "Tengo más de dos neuronas, aunque no lo parezca"

El estreno de 'La isla de las tentaciones 6' ha sido lo más comentado en las redes sociales y muchos de los nombres de sus protagonistas se han convertido en trending topic en Twitter, siendo los de Naomi y los de David los más que más comentarios han recibido. Mientras que la novia de Adrián ha asegurado que está "loca, pero no tanto" y que no sabe si reír o llorar ante la avalancha de reacciones que ha despertado, la pareja de Elena ha reconocido que no para de reírse con los comentarios de los seguidores del programa.