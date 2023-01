El participante estaba disfrutando de un baño nocturno en el jacuzzi acompañado por Yaiza cuando el tonteo entre ambos no tardó en aparecer . "Me voy a complicar la vida", le dijo Álex a Yaiza sin hacer ver que estuviese muy preocupado.

"No me mires así", apuntó la soltera. No obstante, también señaló que veía que Álex tenía frío porque no podía parar de tiritar. Él se negó a salir y entonces tuvo que darle una explicación: "No es por el frío. Es por otra cosa", dejó caer. Yaiza se quedó 'en shock' ya que nisiquiera se estaban tocando. "Es mental", explicó Álex.