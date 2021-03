Lucía ha pedido una hoguera de confrontación con Manuel

La participante estalló al descubrir que su novio había tenido sexo con una de las solteras

En la última hoguera, Lucía llegó a su límite al descubrir que Manuel había tenido sexo con Fiama. "No voy a aguantar más humillaciones de este ser asqueroso, que no, que se terminó, que he llegado a mi limite, que fin", aseguró levantándose y marchándose de la hoguera. Pasados unos minutos, la gaditana regresó junto a sus compañeras y pidió a Sandra una hoguera de confrontación.

"Siento haberme ido pero no voy a dar aquí el numerito ni el espectáculo de nada. Me quería tranquilizar, yo no me merezco esto y quiero ponerla las cosas en su sitio. Yo quiero echármelo a la cara y decirle lo que le tengo que decir, ya está. Quiero decirle lo que pienso y que se explique. A ver cuando me vea la cara si es capaz de explicarse. A ver si es un hombre y habla porque aunque me haya querido engañar a mí misma, sé que es un asqueroso", estalló.

A pesar de mostrar su lado más duro en la hoguera, la novia de Manuel se derrumbó con sus compañeras al llegar a la villa. "Le voy a decir de todo, que aquí a lo mejor me he dado cuenta de que soy mejor persona que él y que me siento hasta más guapa que él. Espero que llore para sentirme mejor y decirle todo lo que le quiero decir", pedía.