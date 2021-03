Lola se libera tras su último cara a cara con Diego y nos presenta a Iván, su nuevo novio

Iván Rubio, el futbolista de Benidorm que lo peta en TikTok, el nuevo novio de Marta de Lola

La tierna declaración de amor de Iván Rubio a Lola en Instagram: “Te amo muchísimo, nunca lo olvides”

Lola llegó a ‘La Isla de las tentaciones’ con la necesidad imperiosa de vivir y parece que lo ha conseguido, y ya lo está haciendo al lado de alguien muy especial para ella. Tras cerrar su historia de amor con Diego de forma definitiva en el Debate Final del concurso, Lola se ha liberado por completo y nos ha presentado a Iván, el hombre que le ha robado el corazón y con el que lleva 6 meses de relación.

Superadas sus diferencias con Diego, con quién mantiene una relación cordial por la custodia de su perro Horus, y a punto de despegar destino a Honduras dónde está a punto de participar en ‘Supervivientes 2021’, Lola ha querido acabar con el silencio que rodea a su actual historia de amor y nos ha presentado a Iván, el chico con el que lleva seis meses de relación y del que asegura estar enamorada.

“¡Por fin! ¡Por fin deja de ser un secreto a voces! 💜 Tenía muchísimas ganas de poder gritarlo a los cuatro vientos y por fin ha llegado el día. Os presento oficialmente a @ivan27official , mi pareja desde hace 6 meses. Mucha gente no lo entenderá, y pensarán que vamos muy rápido, que no se puede querer a nadie en tan poco tiempo, pero que sabe nadie... sólo tu y yo, mi amor, sabemos lo que hay. Sabemos cuánto nos queremos, lo enamorados que estamos. Y es que nuestra historia es preciosa, todo comenzó con un baile de Tiktok y yendo a conocerte, y miramos, lo lejos que hemos llegado”, según explica la propia Lola se conocieron por una red social y desde ese momento no se han separado, pero no ha sido nada fácil para ninguno de los dos.

Lola habla de la distancia y de todos los comentarios que Iván ha tenido que escuchar sobre ella tras su paso por ‘La isla de las tentaciones’ “No ha sido nada fácil estar juntos, primero por la distancia, una de las cosas que hemos superado. Yo sé que no es fácil ser la pareja de Marta de Lola. Que lo que has visto ha sido súper duro de superar, que lo que has podido aguantar en cuanto a comentarios, igual. Pero tú has dado el cayo, has estado ahí cuando más lo necesitaba. Has sido mi hombro en el que llorar, mi apoyo incondicional. Quien me abre los ojos, quien me anima y quien me aplaude cuando lo hago bien. Sin duda, me has demostrado que me amas de verdad, que puedes con todo. Que lucharás contra viento y marea por nosotros. Y eso, amor, eso nadie me lo había demostrado. Quiero darte las gracias por no dejarme nunca de la mano. Por ayudar a superarme, por superarte tú también día a día, porque repito, no ha sido fácil”.

La historia de amor de Lola e Iván acaba de empezar y ya vuelve a pararse en seco, Lola se marcha a ‘Supervivientes 21’, pero está convencida de que cuando vuelva él la estará esperando: “Ahora que podríamos disfrutar juntos, sin escondernos, emprendo una nueva aventura, y de nuevo has estado ahí para apoyarme a muerte, y estarás ahí todo lo que dure esta experiencia. Y de nuevo, tengo que agradecértelo, por respetar mis sueños, y por ayudar a que salgan adelante. Nos espera una vida feliz una vez vuelva a España. Espero que sea más tarde que pronto, pero ya me imagino reencontrándome contigo y llenándote de besos!!! Te amo, mi amor, y el que no lo entienda, me da igual. Sabemos lo que tenemos, quienes somos cuando estamos juntos, y lo felices que nos hacemos. ❤ No me dejes nunca, porque quiero una vida contigo. TE AMO 19❤”.

¿Quién es Iván, el nuevo novio de Lola?

Iván Rubio, futbolista y estrella de TikTok, son dos de las características que mejor podrían responder a la pregunta ¿Quién es el nuevo novio de Marta de Lola?

Detrás de unos bonitos ojos azules, un cuerpazo de deportista y una bonita sonrisa, se esconde un futbolista de CF Benidorm que tiene un gran sentido del humor y que ha conseguido medio millón de seguidores y más de 9 millones de likes en TikTok con un trend que se ha hecho viral, y que en el momento que lo veas no vas a poder dejar de bailar.

Algo que le debía suceder a Lola según ella misma ha contado en Instagram. Red social en la que a Iván tampoco le va nada mal y ya tiene casi noventa mil seguidores. De momento, es poquito lo que sabemos de este joven de ojos azules que le ha robado el corazón a la leonesa, pero sí sabemos que también es un amante de los animales y que hace poquito perdió a Kira, la perrita que le había robado el corazón.

Lola no ha sido la única que se ha liberado en redes sociales gritando su amor a los cuatro vientos. Iván Rubio ha utilizado la misma foto que Lola para hacer público el amor que siente por ella y mandarle toda la fuerza del mundo en su nueva aventura.