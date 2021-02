Carla y Rubén fueron los solteros elegidos para el veto

Rubén y Carla han sido los primeros solteros en recibir el collar del veto. Este objeto impide que puedan ser elegidos para la próxima cita y seguir avanzando con los participantes del reality.

En el caso de los chicos, la decisión estuvo muy clara. Rubén fue el elegido por el rápido feeling que había tenido el soltero con Lara. "Obviamente no mola que llegue un notas, porque es un notas, al que le guste mi chica. Creo que de esta manera lo único que puede demostrarme Lara es que si no cae, es la mayor prueba que puede pasar. Puede llegar a sentir algo por otra persona, aunque espero que no tan fuerte como lo que siente por mí", contaba molesto.

Sin embargo, Rubén no se ha tomado del todo mal el veto: "He inaugurado el collar del veto. La primera vez y el primer día. Creo que ha sido un poco de miedo de Hugo que ha visto que he hablado con Lara y que puedo llegar a llevarme muy bien con ella. No sé si me hubiera dado la cita, espero que la próxima vez me la dé", nos cuenta en exclusiva.

Carla es la soltera vetada por las chicas

Tras descubrir que Diego había caído en la tentación con Carla, la influencer fue vetada por las chicas. "El collar del veto me ha tocado a mí. Claramente ceo que me han visto la tentación más fuerte. Creo que el collar me lo ha querido dar directamente Lola porque creo que puede pensar que puedo llegar a tener algo con Diego bastante más serio de lo que ella cree, así que me lo voy a tomar como que me ven fuerte y una buena tentación", dice ella.