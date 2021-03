Las broncas más fuertes de Marta Peñate y Lester Duque: de su hoguera final en ‘La Isla de las tentaciones’ a cuando él anuncia que va a ser padre

Lester le pide matrimonio a Marta

La ruptura de Marta y Lester en ‘La isla de las tentaciones’

Según Lester, él acabó liándose con Patri a raíz de ver las imágenes de Dani y Marta. “Me sentí libre. Me gustó cada vez más y al final llegamos a lo que llegamos. Pero si no hubieras hecho eso, me hubiera reprimido y a lo mejor me habría ido de aquí sin ti y luego fuera hecho lo que me hubiese hecho la gana. Pero no hubiese tenido los cojones que has tenido tú para hacerme el daño que me has hecho, que me has reventado", le reprochó.