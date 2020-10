Inédito: Mayka y Aless reaccionan a los collares del veto puestos a Óscar y Lía

Desde Villa Playa, Mayka aseguraba no saber cómo interpretar ese mensaje: "El collar no me ha sentado bien porque no sé por dónde va Pablo. Por un lado en las imágenes veo una cosa y ahora es otra. No me gustaría hacerle daño porque no soy así. Me da rabia porque me está frenando por donde estoy yendo. Ahora estoy con dudas, no sé que pensar, necesito una respuesta".