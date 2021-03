Sandra Barneda y Nagore Robles han vuelto a protagonizar un cómplice momento en el plató de 'El debate de las tentaciones' . Sandra se disponía a comunicar quién es el nuevo concursante confirmado para participar en 'Supervivientes 2021' cuando se quedó 'en shock' al leer el nombre que había dentro del sobre. "Vaya bombazo. Es que yo me imagino... Está otra vez en el plató", anunciaba. "Nagore, te ha tocado", reaccionaba entonces Alba Carrillo.

Sandra miraba alrededor y al cruzar miradas con Nagore, ella siguió la broma de Alba Carrillo. "Es que no te lo había dicho pero...", le decía Nagore a Sandra. Ambas se echaban a reír pensando en cómo habría sido la anécdota de que Nagore no le hubiera dicho a Sandra que se iba a Honduras. "¿Te imaginas?", respondía la presentadora tronchada de la risa. "A mí me da algo", añadía después.