Sandra se disculpa pero advierte: "Todo tiene un motivo"

Melyssa también insultó a Sandra en su hoguera de confrontación

Sandra duda de Tom tras su decisión de abandonar solo el programa

La segunda temporada de ‘La isla de las tentaciones’ ha llegado a su fin y las parejas han decidido cómo quieren volver a casa: juntas, solas o con sus respectivas tentaciones. Tras su apoteósica hoguera de confrontación con Melyssa, Tom ha decidido irse del programa solo y esta decisión ha pillado por sorpresa a Sandra Pica. Confundida y bastante molesta, la soltera ha arremetido contra el empresario y ha dedicado unas duras palabras contra Melyssa; algo por lo que se ha disculpado en sus redes sociales.

El ataque de Sandra Pica contra Melyssa

Contra todo pronóstico, Tom no ha querido irse de la mano de Sandra Pica en el final de su andadura en ‘La isla de las tentaciones’. El concursante reconoció haberse quedado abatido tras su cara a cara con Melyssa y decidió regresar a España solo y sin pareja.

Esta noticia molestó mucho a Sandra, quien empezó a desconfiar de todas las cosas que el empresario le había prometido dentro de la isla: “No confío en él, no me quiero ni despedir ni mirarle a la cara. He quedado como una retrasada. Se me ha utilizado. Siento decepción y traición”, decía mientras se derrumbaba junto al resto de solteras.

Sandra ha reconocido que ella siente cosas muy fuertes por Tom y no ha entendido que él estuviera tan derrotado tras su hoguera de confrontación con Melyssa: "Dice que ha sido muy fuerte la hoguera, pero si no sentías nada por ella, si tan fuerte era lo que tenías con Melyssa no te habrías acostado conmigo".

Además, por primera vez, Sandra ha dicho sin rodeos qué opinaba de Melyssa y se ha referido a ella como la "mosquita muerta”: “Melyssa se ha salido con la suya, con la cara de tontita que tenía cuando la compramos a la niña", se ha desahogado muy enfadada.

Al final, Sandra decidió despedirse cariñosamente de Tom y abandonó el programa en solitario, explicando que sin él ella ya no pintaba nada en ‘Villa Montaña’.

“No quiero seguir aquí, es algo que tengo muy claro desde que sabía que él podía irse, yo no quiero estar en la casa preocupando a nadie. Al final yo solita me he metido en esto, quedarme aquí va a ser psicologicamente muy duro”, le explicó a Sandra Barneda.

Sandra se disculpa por su arrebato

Tras ver el programa desde su casa, la expretienda de ‘MyHyV’ ha compartido un mensaje con todos sus seguidores reconociendo que no está orgullosa de lo que dijo.

“Como todos habéis visto hay un momento en el cual no estuve acertada. Cuando pueda pediré disculpas por ello pero también explicaré el porqué de ese comentario. Todo tiene un motivo aunque la forma no fuese correcta y eso no lo justifico”, rectificaba.

El ataque de Melyssa a Sandra