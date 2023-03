Elena lo está pasando fatal en ‘La isla de las tentaciones’. La infidelidad de David no se le va de la cabeza y no para de darle vueltas y de preguntarse cómo su novio ha podido hacerle eso. Intenta sobrellevarlo apoyándose en sus compañeras, pero algunas de ellas ya están hartas.

Durante la fiesta de cumpleaños de Naomi, la novia de Adrián y Laura estallaron porque Elena no paraba de hablar de David , cuando apenas 24 horas antes Naomi había descubierto que su chico la había puesto los cuernos. Por eso se enfrentaron a ella.

Elena se derrumbó al hablar con Marina sobre lo que acababa de ocurrir: “ Ya tengo bastante con lo que tengo, me quiero i r”, dijo, refiriéndose al dolor que le provocaba la infidelidad de David con María.

Marina intentó hacerla cambiar de opinión, recordándole que no estaba sola en Villa Paraíso, sino que Lydia y ella misma la apoyaban sin dudar. “Tú te quedas conmigo porque aquí esto te vale para ti, no te tiene que importar lo que te diga Naomi. Aquí te vas a hacer fuerte y cuando veas a David le vas a cantar las cuarenta bien cantadas”, la dijo.

Elena no paraba de llorar pensando en que, además de David, ahora tenía que pasarlo mal por culpa de sus compañeras. Marina le recordó que no tenía que ser así, ya que ella y Lydia la apoyaban: “Yo hablaré con Naomi y se lo diré. No ha estado bien lo que te ha dicho”. “Qué malas personas”, respondía la novia de David.