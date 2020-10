La última conversación de Tom y Melyssa: “No quiero perderte”

Melyssa cierra la puerta a cualquier tipo de reconciliación con Tom: "Pidele cariño a Sandra"

Melyssa, a Tom: "Esta conversación no tiene ningún tipo de lógica, después de haber penetrado a otra chica no tienes derecho"

Tras protagonizar una hoguera de confrontación tensísima, llenarse de reproches, romper su relación para siempre y decidir abandonar ‘La isla de las tentaciones’ solos, Tom no podía irse de República Dominicana sin volver a hablar con Melyssa. El joven no podía dejar de sentir cosas por la mujer con la que había compartido los últimos ocho meses de su vida y no iba a soportar no poder volver a tener contacto con ella.

En un nuevo gesto de generosidad, Melyssa decidió escuchar a Tom para reforzar su teoría de que no se estaba equivocando y reforzar su autoestima. La conversación entre ambos comenzó con un Tom aparentemente arrepentido: “Estaba muy dolido por ti, lo siento muchísimo… Aquí va todo mucho más rápido… Llevamos 8 meses y yo no era feliz y tú tampoco”.

Unas disculpas que Melyssa no terminaba de entender y veía innecesarias en ese momento: “Esta conversación no tiene ningún tipo de lógica porque después de haber penetrado a otra chica no tienes derecho a decirme nada… No te sientas mal que me has quitado tú de encima… eres tan mal persona que merezco mucho más”. La joven estaba convencida de que ya no quería a un hombre así a su lado, pero Tom se mostraba aferrado a no perderla.

No quiero perderte, quiero seguir hablándote, hemos tenido cosas muy fuertes

“Tengo corazón, buenos sentimientos, te quiero muchísimo… De momento no confío en nadie…”, el francés no sabía como disculparse y mostrar su arrepentimiento, pero seguía sin ir por el buen camino: “Con todo el mundo como tú, madre mía como iría el planeta”.

Melyssa no entendía nada y no estaba dispuesta a seguir escuchando al hombre que le había roto el corazón en pedacitos: “¿Cuál es el motivo de esta conversación? ¿Decirme que me quieres? Ponte en mi lugar por un segundo… Tú nunca has estado en mi lugar… Volvemos a mismo lugar… Yo me besé con mi ex sin querer volver contigo… No es una infidelidad”.

Sin embargo, Tom seguía diciendo sin decir nada. Quería no perderla, pero no estaba dispuesto a pedírselo abiertamente: “No quiero perderte, quiero seguir hablándote, hemos tenido cosas muy fuertes… No, no te voy a pedir ahora volver contigo, pero quiero estar bien”.

Has conseguido que me quiera, me valore y me respete

La proposición estaba hecha y era el momento de que Melyssa dijera adiós para siempre al hombre del que estaba enamorada: “He sentido que eres el amor de mi vida, pero ya no eres el hombre de mi vida… Para mí el acto sexual es muy importante y cuando yo os escuchaba gemir, te estaba mirando a los ojos”.

Le ha costado muchas lágrimas y varias hogueras, pero Melyssa se ha dado cuenta de quién es la realmente importante en una situación así: “Ni ahora ni en un futuro, ahora me quiero a mí. Has conseguido que me quiera, me valore y me respete… Pídele cariño a Sandra que te lo ha dado hasta ahora, a mí ya no me lo pidas que yo ya no te lo quiero dar”.

Arrepentido y dispuesto a conseguir demostrarle a Melyssa y a todo el mundo, que su comportamiento había sido el correcto, Tom no dejó de excusarse en los celos de su novia para haber empezado una relación con Sandra. Incluso, llega a asegurar que no se sentía querido y que Sandra le servía café por la mañana, algo que Melyssa no hacía.

El destino es caprichoso y en el programa del miércoles a las 22:00 horas 'La isla de las tentaciones 2: tres meses después', parece que vamos a descubrir que Tom y Melyssa no terminaron su relación en República Dominicana cómo parecía. Él asegura que ella no ha dejado de llamarle ni un momento y ella no parece estar nada de acuerdo.

