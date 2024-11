La que fuera concursante de ‘La isla de las tentaciones’ está viviendo una etapa muy bonita y con ilusión de cara a lo que le puede deparar su futuro personal. La gaditana, que se ha derrumbado por tener que separarse de su hija, aclara si se mudaría por amor llegado el momento. “Si no lo he hecho ya…”, afirma la influencer que no descarta la idea por completo: “Dudo mucho que quite a mi niña de su ciudad y de su entorno”.