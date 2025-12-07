Fiesta 07 DIC 2025 - 19:06h.

Daniel y Ana, hermanos y padres de dos hijos, recuerdan los comienzos de su noviazgo y cómo reaccionó su familia

Ana y Daniel son hermanos y padres de dos hijos. Vienen a 'Fiesta' a contar su polémica historia de amor y anunciar su último gran objetivo: casarse. En el programa nos cuentan todos los detalles sobre su inusual noviazgo y las reacciones de sus familiares y círculo más cercano al enterarse.

Hace 11 años desde que Ana y Daniel luchan, por encima del rechazo y la incomprensión, por un amor que rompe todos los esquemas. Ella fue abandonada por su padre cuando era muy pequeña y, aunque siempre supo que tenía un hermano, no lo conoció hasta que tuvo 20 años: "Por redes sociales puse el nombre de mi padre y le tenía enlazado a él como hijo. Con un perfil que no era el mío le agregue", contaba Ana

Tras este suceso, Ana se atrevió a escribirle y los hermanos decidieron quedar para verse en persona: "Al encontrarnos nos empezamos a reír. (...) Al principio no teníamos una relación muy continua", comentaban los invitados antes de explicar cómo su relación fue a más: "Me fue a vivir cerca de él. Yo tenia pareja cuando le conocí y me separé. Ahí es cuando empezamos a hacer más planes y él estuvo mucho a mi lado", explicaban.

"Salimos una noche y me dio un beso"

Asimismo, los invitados recordaban el momento de su primer beso: "Salimos una noche con los amigos y me dio un beso. Yo le aparte y lo llame marrano. Luego me llevó para lo oscuro y pensaba que quería hablar, pero no, me metió mano. Ahí me di cuenta que tampoco me importó. No me desagradaba", relataba Ana.

Seguidamente, Daniel explicaba a Emma García: "Al final te dicen que sois hermanos, pero dentro no lo siente. Si hubiésemos convivido juntos esto no hubiese pasado". "Si hubiéramos sentido que somos hermanos y hubiésemos tenido ese vínculo hubiera repugnado", añadía Ana.

Ana y Daniel hablan sobre sus hijos: ¿Saben que sus padres son hermanos?

La pareja recordaba también cómo le contaron a su familia su relación y la reacción que tuvieron: "Mi padre no me ha criado no está en la posición de valorarlo. Seguramente fue duro para él, lo entiendo. (...) Mi madre tampoco me dijo gran cosa porque en breves me quede embarazada. Al final quien te quiere, te quiere ver feliz. Entonces es que se nos veía felices.

Ana y Daniel son padres de dos hijos y nos explicaban si estos son conscientes de su situación: "En nuestro día a día no es algo que tengamos presente. Lo que pasa que a veces te paras a pensarlo porque no solo somos hermanos, nuestros hijos son sobrinos nuestros y son primos a la vez. Nosotros nos reímos porque decimos que son sobrijos. Al final te lo tienes que tomar todo con humor", a lo que Daniel señalaba: "Si un niña de 8 años es capaz de entenderlo, ¿no somos capaces los mayores?"