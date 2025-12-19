Logo de telecincotelecinco
Conflicto entre las 'amigas' de Ábalos: Claudia Montes denuncia a la novia del exministro por unos presuntos mensajes intimidatorios

Claudia Montes, en pie de guerra contra la novia de Ábalos. telecinco.es
Las 'amigas' de José Luis Ábalos están más enfrentadas que nunca después de que Claudia Montes, la que fuera Miss Asturias, haya decidido tomar acciones legales contra Andrea de la Torre, la actual pareja del exministro -que está en prisión provisional por riesgo de fuga-.

