Conflicto entre las 'amigas' de Ábalos: Claudia Montes denuncia a la novia del exministro por unos presuntos mensajes intimidatorios
La denuncia, que publica el tabloide 'La Razón', se basa en "actos intimidatorios" de Andrea de la Torre a Miss Asturias
Las 'amigas' de José Luis Ábalos están más enfrentadas que nunca después de que Claudia Montes, la que fuera Miss Asturias, haya decidido tomar acciones legales contra Andrea de la Torre, la actual pareja del exministro -que está en prisión provisional por riesgo de fuga-.