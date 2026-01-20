El cuñado de Agustín pide más información sobre su familiar

El grito de auxilio de la tía de Miriam del Rosario, desaparecida tras el accidente en Adamuz: "Nos tienen totalmente desinformados"

Compartir







La mejor amiga de Agustín, tripulante del Alvia accidentado el pasado domingo en la localidad cordobesa de Adamuz, ha hablado en 'El tiempo justo' sobre su amigo que iba en el tren. Su mejor amiga y su cuñado han pedido más información para encontrar a Agustín y han confesado que están "esperanzados" de localizarle con vida: "He pasado por muchas fases, pero conforme pasan las horas te imaginas casi lo peor. Es una montaña rusa de emociones", admitía Esther.

Esther y Agustín se conocieron trabajando como tripulantes de los trenes hace casi 20 años y ha confesado lo que pasa con las vibraciones de los vagones: "Hay algunos tipos de trenes que constantemente se mueven, parecen una coctelera", afirmaba. Además, ha contado que en más de una ocasión se le han caído distintos productos cuando trabajaba en el tren a causa de estas vibraciones.

Además, según ha admitido siempre ha creído que iba a pasar una tragedia similar, como ocurrió en Santiago de Compostela: "No es normal como vibran. Subimos a ciegas a este tipo de trenes, porque la seguridad es muy limitada", explicaba.

Su cuñado pide más información

Javier, su cuñado ha conectado en directo para hacer un llamamiento para encontrarle y para pedir más información: "Van a hacer 48 horas y nadie nos llama ni nos informa de nada. Lo peor es la incertidumbre", reclamaba el familiar. El lunes llegaron a Córdoba para buscar en los hospitales a Agustín, pero todavía no han conseguido encontrarlo ni tienen ninguna información de él: "Es desesperante. Él va con la ropa de trabajo...", reconocía.

Además, hoy los Reyes han visitado la zona afectada y los hospitales donde están las víctimas afectadas. Por su parte, Javier agradece este gesto de Felipe VI y Leticia, pero reconoce que necesitan otras cosas: "A mi ver a los Reyes, se agradece, pero no nos va a sacar de nada, yo quiero saber dónde está mi cuñado", explicaba.