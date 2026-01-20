Celia Molina 20 ENE 2026 - 13:26h.

Tras volver del funeral de Irene de Grecia, Felipe y Letizia han acudido a la zona cero del accidente ferroviario de Adamuz, Córdoba

El accidente ferroviario en Adamuz, en directo: los Reyes llegan al centro de mando

Terminado el funeral dedicado a la Princesa Irene de Grecia, la hermana de la Reina Sofía que falleció en la Zarzuela el pasado 15 de enero, los Reyes de España han acudido a la zona cero del accidente ferroviario de Adamuz, Córdoba. El domingo 18 de enero, una fecha que ya nadie olvidará, pasadas las 19:00 horas de la tarde, un tren Iryo que viajaba de Málaga a Madrid, se salió supuestamente de la vía, invadió el carril contrario y chocó contra un ALVIA que venía en sentido contrario, con apenas 20 segundos de diferencia, según las primeras hipótesis de la investigación forense.

Los muertos por tan trágico siniestro ascienden ya a 41, mientras otras 23 personas continúan ingresadas de gravedad en el hospital. A la espera de que se aclaren las causas exactas del accidente - el presidente de Renfe descartó ya el fallo humano - , los Reyes, junto a la ministra María Jesús Montero, Moreno Bonilla y Óscar Puente, han acudido al puesto de mando que se ha habilitado en Adamuz. Allí, además de estrechar la mano de los trabajadores que están ayudando a levantar la amalgama de hierros que ha quedado sobre los raíles (y donde todavía quedan cadáveres), han hablado con algunos de los vecinos de la localidad que no dudaron en lanzarse a las vías para ayudar a salir a los pasajeros que permanecían con vida.

Julio, el primer vecino que llegó a la zona del accidente

Uno de ellos es Julio, un joven de 16 años que, aquella tarde, volvía de pecar con un amigo cuando se encontró con la zona del accidente. En cuanto se dieron cuenta de la magnitud de lo ocurrido, los dos comenzaron a rescatar a todas las personas que les fue posible, a pesar de lo dantesco del escenario del siniestro: "Nosotros llegamos los primeros y empezamos a sacar gente de los vagones, les dejamos nuestros zapatos, todo lo que hiciera falta. Mi madre también ayudó a rescatar a una anciana", ha dicho en una entrevista en el programa de Mediaset 'Vamos a ver'.

Al escuchar su historia, el rey Felipe IV se ha emocionado pues, según el testimonio del joven, le ha dicho que "él es un reflejo de la juventud en España". La reina Letizia, por su parte, le ha preguntado si no tiene secuelas psicológicas por todo lo que vio, a lo que él ha respondido que, aunque es consciente de que vio personas muertas en el camino, incluidas "partes de cuerpos", todavía sigue en shock, como el resto de los vecinos de Adamuz.

Felipe y Letizia también han hablado con Gonzalo, el 'cuponero del pueblo', que también ayudó con su quad a sacar a la gente de los vagones del tren. Al tener él el único vehículo que podía penetrar a la zona del choque de los trenes, su colaboración fue fundamental, no solo para trasladar a los pasajeros heridos a una zona segura, sino para llevar agua y mantas a los que habían quedado inmovilizados y debían esperar a la llegada de las ambulancias.

Al convertirse Adamuz en la zona cero del accidente, muchos familiares de los pasajeros que continúan desaparecidos se han trasladado allí, con la esperanza de obtener noticias de sus paraderos. En total, se han presentado 43 denuncias por desaparición, mientras los operarios continúan trabajando para llegar hasta el último rincón de los trenes, del que ya se considera como el siniestro ferroviario más mortal de la historia de nuestro país.