El hijo de Carlos Herrera y Mariló Montero pasará por el altar para dar el 'sí, quiero' a Blanca Llandres tras casi dos años de noviazgo

El enlace tiene lugar este 18 de octubre y, para la gran ocasión, Llandres lucirá embarazo, el cual anunció el pasado mes de septiembre

Desde hace unos meses, el nombre de Alberto Herrera, locutor de COPE e hijo de los periodistas Carlos Herrera y Mariló Montero, y el de Blanca Llandres Parejo, psicóloga especializada en Recursos Humanos con raíces sevillanas y familiares muy vinculadas al mundo cultural, aparece con fuerza en las crónicas sociales. Y no es para menos. La pareja está a punto de sellar su amor dándose el 'sí, quiero'.

Así lo confirmaron oficialmente a principios de ese verano, más de un año después de comenzar su relación, y tras meses de rumores y señales que anticipaban su enlace.

Su historia de amor

Su noviazgo comenzó a finales de 2023, aunque ambos se conocían desde tiempo atrás gracias a sus círculos comunes en Sevilla. Fue entonces cuando dejaron atrás la amistad para convertirse en algo más íntimo.

Aunque mantuvieron la discreción desde el principio, su romance trascendió públicamente el pasado mes de febrero, después de que asistieran juntos a una boda en la capital andaluza. No fue hasta junio cuando, durante un viaje romántico a La Toscana, Alberto le pidió matrimonio a Blanca.

Fue en ese viaje donde ella publicó un álbum de fotos desde Florencia y lugares cercanos, describiéndolo como "un fin de semana para recordar el resto de nuestras vidas". Esa propuesta formalizó lo que muchos ya intuían.

Los detalles de la boda

Un mes después comenzaron los preparativos del enlace. Para ello, la pareja contrató los servicios de La Madrina Weddings, firma sevillana dirigida por Alejandra Lacida, conocida por organizar bodas de rostros conocidos en Andalucía.

Uno de los deseos declarados de los novios es que el evento sea emotivo, familiar y sencillo.

El gran día es este 18 de octubre. La ceremonia religiosa se celebra en la histórica Iglesia de Santo Domingo en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz.

También se conoce el lugar elegido para la celebración posterior: la Finca Marbella, propiedad de la periodista Teresa de la Cierva. Se trata de un espacio con encanto campestre, jardín y amplias zonas exteriores, ideal para una boda con capacidad para reunir a amigos y familia.

En lo que respecta a los asistentes, se espera una boda con un aforo medio, no excesivamente multitudinaria, pero sí suficientemente representativa para reunir a amigos de la pareja, allegados y miembros de ambas familias.

Entre los invitados estarán los padres de Alberto, Carlos Herrera y Mariló Montero, y también Rocío Crusset, hermana del novio, que además ha participado en los preparativos del vestido nupcial.

Por el lado de Blanca, estarán sus padres, Carlos Llandres y Blanca Parejo, y sus hermanos; también algunas figuras de la esfera cultural sevillana.

Uno de los detalles más curiosos en lo que respecta a una boda es el vestido de novia. Llandres encargó su vestido nupcial al diseñador sevillano Nicolás Montenegro, trabajando conjuntamente con Rocío Crusset, su cuñada, en el diseño.

También hay que tener en cuenta que Blanca está embarazada, por lo que lucirá tripita en el día de la boda, algo que los novios han asumido con naturalidad. El novio, por su parte, vestirá de Tomás Laso-Argos, según ha trascendido.

Su embarazo

Y es que, además de la boda, la pareja vive otro momento muy especial: esperan su primer hijo, al que darán la bienvenida en 2026.

Así lo confirmó Blanca públicamente el pasado mes de septiembre junto a una imagen de la ecografía y luciendo tripa. "El mayor regalo que nos ha hecho la vida", escribía, revelando la buena nueva que hará abuelos a Carlos Herrera y a Mariló Montero.

Este doble motivo, el amor que culmina en matrimonio, y la llegada de un hijo, convierte este otoño en un momento muy significativo para ambos.