Carolina Marín se enfrenta ahora a otro reto: aprender a vivir sin el entrenamiento intensivo

Este 26 de septiembre Carolina Marín se ha sincerado con la charla ‘Ganar por dentro: La cabeza decide antes que el marcador’

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Los Jameos del Agua, un escenario único excavado en la roca volcánica de Lanzarote, acoge un nuevo capítulo de su ciclo Cangrejos Albinos. Estos encuentros, impulsados por los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT) y presentados por Ángeles Blanco, reúnen en cada edición a destacadas figuras de nuestra sociedad para mantener conversaciones cercanas y enriquecedoras. En este espacio en que naturaleza y emoción se dan la mano, hemos podido conversar con: Gemma Mengual, Ángel León, Iñaki Gabilondo, Elsa Punset, Luz Casal y Quique Dacosta.

Este sábado 26 de septiembre el ciclo ha continuado con Carolina Marín con la charla ‘Ganar por dentro: La cabeza decide antes que el marcador’.

La historia de Carolina Marín

Carolina Marín aprendió muy pronto a mirar de frente a sus rivales. Con apenas 14 años, un consejo de su entrenador durante un torneo cambió por completo su mentalidad. Jugaba contra una rival asiática y su técnico le hizo fijarse en una diferencia que hasta entonces no había utilizado a su favor: sus ojos.

“Tuve la suerte de que mis padres siempre me han dado la libertad de elegir lo que yo he querido hacer en mi vida”, recuerda la campeona española, que encontró también en aquel consejo una nueva forma de afrontar la competición.

“Mira, Carol, estás jugando contra una chica que tiene los ojos rasgados y que ve poco. Tú, sin embargo, tienes los ojos grandes y ves mucho mejor”, le dijo su entrenador. Y ella hizo suyo el razonamiento: “Si le mando volantes a esta zona, a lo mejor ella va a ver menos el volante de lo que yo lo veo”.

Sin complejos y cada vez más atrevida, comenzó a mirar de tú a tú a sus rivales. Para Carolina, la competición no se ganaba únicamente con la raqueta. “Con la mirada y con el lenguaje corporal una puede ganar un partido”, asegura.

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Aquella mentalidad le permitió romper durante años la hegemonía asiática y llevar al deporte español a lo más alto. Una carrera en la que también hubo caídas, pero en la que siempre encontró la manera de levantarse.

Hasta que llegó París. Una lesión puso fin de la forma más dolorosa a su participación en los Juegos, pero también le dejó algo que, para ella, tiene un valor mucho mayor que cualquier resultado deportivo: “Me volví de París con una medalla que en la vida me había pensado que se podía ganar. Y es una medalla en forma de cariño, amor”, explica. “Esa medalla os puedo asegurar que ha sido para mí la más importante y que la guardo en mi corazón”.

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Ahora, con la perspectiva que da haber dejado atrás la competición, Carolina Marín se enfrenta a otro reto: aprender a vivir sin las ocho horas diarias de entrenamiento que durante tantos años marcaron su rutina.

“No es fácil llegar hacia un final de una carrera en la cual acabas en un vacío, de estar entrenando ocho horas diarias a de repente tener esas ocho horas en las cuales dices: ¿y qué hago yo ahora con este tiempo?”, reconoce.

Aun así, siempre tuvo claro qué quería hacer cuando llegara ese momento: “Cuando colgase la raqueta yo quería disfrutar un poco de la vida”.

Paco León, el último invitado

Y el encargado de cerrar este ciclo de charlas será el actor y director Paco León. “La comedia como bisturí” será el título del broche de oro de este ciclo de charlas que tendrá lugar el 14 de noviembre. En plena actualidad por su último proyecto cinematográfico, Aída y vuelta, el creador analizará el humor como una herramienta de precisión capaz de diseccionar la realidad, generar emoción y asumir riesgos narrativos.

El ciclo de 'Cangrejos Albinos' se une también a esta corriente comprometida a través de la compra de la entrada a las charlas 'Cangrejos Albinos'. Cada entrada es mucho más que un acceso: toda la recaudación se destina íntegramente a una entidad sin ánimo de lucro que trabaja por un futuro mejor en nuestras islas.