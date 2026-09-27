Manuel Pimentel Granada, 27 SEP 2026 - 17:00h.

Un perito judicial adquirió la maleta en un rastro de Benalmádena junto a unos planos de 1886 del complejo monumental nazarí

La llave, corroída y desgastada, estaba en la misma maleta donde aparecen los planos y sus características coinciden con las del periodo de la última dinastía musulmana

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Hay hallazgos que pueden resultar tan misteriosos como sorprendentes. Un perito judicial ha descubierto en una maleta comprada hace años en un rastro de Benalmádena, en Málaga, una llave que podría pertenecer a una de las torres o un calabozo de la Alhambra de Granada y que estaba junto a unos planos del monumento nazarí.

José Antonio Fernández, perito judicial en arqueología y escritor, ha explicado que adquirió la maleta en un mercado de segunda mano con esos planos de 1886 y que, al examinar el interior de la valija halló "en un doble fondo de tela y aparentemente oculta, una pieza alargada de hierro forjado, con aspecto de varilla o pincho".

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Investigación exhaustiva

Después de investigar y buscar referencias históricas, Fernández dice que se trataría de una llave de época nazarí (dinastía musulmana que reinó en Granada entre los siglos XIII y XV) y destaca el contexto del hallazgo: "Se encontraba en una maleta junto a documentación y dibujos vinculados a los trabajos de Manuel Gómez-Moreno, figura fundamental en el estudio y conservación de la Alhambra".

Tras un exhaustivo estudio comparativo de su estructura, material y forma, este perito sostiene que "por sus características técnicas, su posible cronología y el lugar donde apareció, podría corresponder a la llave de alguna de las torres del recinto fortificado".

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Este tasador de antigüedades, arqueología y obras de arte ha resaltado el parecido con la llave de la Torre de la Vela de la Alhambra y ha explicado que la ahora encontrada tiene 27 centímetros de largo, medida coincidente con las llaves del periodo nazarí y las del mencionado monumento, que es de sección cuadrada.

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La identificación de la llave no es sencilla porque su apariencia es de un pincho, debido a que los dientes aparecen desgastados. Fernández que es también perito calígrafo, hizo un estudio de los documentos manuscritos hallados en su día en la misma maleta y determinó que eran de Manuel Gómez-Moreno, restaurador de la Alhambra, por lo que contactó con el Patronato de este monumento. Aún conserva los planos que llegaron a exponerse en la biblioteca municipal de Benalmádena y asegura estar dispuesto a colaborar con cualquier institución en relación con dichos documentos.

Procedente de una escombrera

Sobre el posible origen de la maleta con la llave y los planos, su descubridor solo sabe que el vendedor al que compró esa maletas en el rastro le comentó que procedía de una escombrera de Granada y que venía del vaciado de una casa. "Lo que le enlaza directamente con la Alhambra es que la llave estaba en la misma maleta donde aparecen los planos de Gómez-Moreno, para mí todo está en el mismo contexto, no tengo duda", explica.

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"La suma de indicios lleva al dictamen. Es una llave de época nazarí, prácticamente igual a la de la Torre de la Vela, le faltarían las dos partes de los dientes, que están corroídas, y se une a que fue encontrada junto con los planos manuscritos de Manuel Gómez-Moreno", ha indicado y, aunque cree que "habría que hacer un estudio más en profundidad, probablemente pertenezca a una cerradura de la Alhambra".