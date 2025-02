La familia de Mer y, la mujer asesinada el pasado 30 de diciembre en Retamar (Almería), ha convocado una manifestación este sábado para exigir que el crimen sea reconocido como violencia de género y que la condena del acusado no se reduzca a homicidio.

Saray, hija de la víctima, ha explicado a Europa Press que la convocatoria busca "presionar al Gobierno" para que se reconozca que el asesinato de su madre "fue violencia de género", ya que "fue un hombre contra una mujer y sí mantenían una relación ". Por ello, considera que "no sería justo que el día del juicio se le disminuyese la condena y quedara solo en homicidio".

La víctima, Mery, una vecina del barrio almeriense de Los Molinos de 38 años, conoció al autor pocos días antes del crimen . Según las investigaciones, no mantenían una relación sentimental establecida.

Hasta la fecha, la familia señala que no ha recibido la autopsia ni información oficial sobre la investigación. "No nos han dado nada, no han dicho nada", lamenta Saray, quien insiste en que seguirán "metiendo presión hasta el último momento".