En concreto, la Sala de Apelación rebaja en medio año una de esta dos últimas y la fija en un año, al tener en cuenta que la víctima de dicha situación no estaba personada en la causa, lo que hace necesario atender a la pena que pedía la Fiscalía, de un año de cárcel. "No pudiendo tener en cuenta la solicitud de la acusación particular por no encontrase personada, debe corregirse el fallo de la sentencia para imponer al acusado una pena de un año y seis meses de prisión por los hechos cometidos sobre" la primera de las víctimas de Lagos y "la de un año de prisión por los hechos relativos" a la segunda afectada, precisa la Sala de Apelación.