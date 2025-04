La jueza del caso Esther López ha llamado a declarar al fontanero que encontró el cuerpo de la vallisoletana a petición de la defensa

La hermana de Esther afirma que este hombre fue a una concentración en apoyo a la familia y confía en que Óscar sea encarcelado

Inés ha visitado la cuneta en la que encontraron el cuerpo de Esther

La jueza del caso Esther López ha atendido la petición de la defensa de Óscar, el hombre al que acusa la UCO del asesinato de la joven, para que preste declaración en el juzgado el testigo que halló el cuerpo sin vida de la vallisoletana en una cuneta de Traspinedo el 5 de febrero de 2022, 24 días después de su desaparición. Esta persona, un fontanero salmantino, comparecerá en sede judicial junto a los agentes de la Guardia Civil y otras personas que participaron en las labores de búsqueda de la fallecida, cuya declaración también ha sido acordada.

La defensa querría probar con esta declaración que las autoridades que rastrearon la zona antes de que apareciera el cuerpo no lo vieron porque el cadáver no estaba allí y alguien lo puso más tarde. Según mantienen, Óscar no pudo abandonar el cuerpo de la joven porque su coche ya estaba balizado entonces por la Guardia Civil. Sin embargo, la hermana de Esther confía en el trabajo de la UCO y el informe que señala que hay numerosos indicios para considerar que fue el responsable de su muerte. "Todo esto es humo. Es dilatar un proceso que está clarísimo que va a llegar ya a su fin. No tiene nada. Intenta generar la más mínima duda porque es lo que le queda", explica Inés al portal web de Informativos Telecinco.

La petición de la defensa de Óscar para que declare el fontanero "es solo una argucia más"

La hermana de Esther afirma que el fontanero al que han citado en sede judicial ya declaró ante la Guardia Civil y dio todos los detalles. Se trata de un hombre que no conoce, pero que sí pudo saludar durante una concentración a las puertas del juzgado: "Imagino que acudió porque encontrarte el cadáver de una chavala de 35 años con toda la vida por delante no tiene que ser fácil y eso te deja mella". Inés asegura que este testigo encontró el cuerpo de su hermana porque "pasaba un pelotón de ciclistas y, al cruzarse un coche, tuvo que meterse casi dentro de la cuneta". Cree que el hecho de que tenga que declarar de nuevo "es solo una argucia más" de Óscar para "dilatar su entrada en prisión".

Además, en cuanto al argumento de que el coche de Óscar ya estaba balizado, la hermana de Esther subraya que fue el propio coche de Óscar el que le chivó a la UCO que estaba situado en la cuneta cuando se depositó el cuerpo: "Es un coche muy moderno y tiene una tarjeta de llamadas de emergencia. Lo localizaron ahí. El informe más claro no puede ser". "Él no intenta demostrar que no deja el cuerpo, intenta demostrar que ese día no estaba el cuerpo ahí, pero ya te digo que hay pruebas", insiste Inés.

Inés destaca que Óscar hizo 11 búsquedas de la curva un día antes de dejar el cuerpo

Los agentes de la UCO, como dice Inés, señalaron en su informe que los teléfonos de ambos les sitúan juntos toda la noche del 13 de enero de 2022. Además, determinaron que discutieron porque ella no quería mantener relaciones con él y que, una vez abandonó la víctima el domicilio, el sospechoso la interceptó en una calle trasera y le propinó una paliza antes de volver a su casa, coger el coche y atropellarla intencionadamente. Es por ello que la UCO le considera autor de un delito de asesinato y no de homicidio accidental. También se señala en el documento que las fibras de la chaqueta de Esther (que pudo romper Óscar) aparecieron en el maletero y en la casa del sospechoso. Los agentes sostienen que Óscar metió a Esther en el maletero y la dejó morir en la casa de sus padres en Traspinedo. Luego habría ido a Valladolid para lavar el coche y hacer otras gestiones, porque era donde vivía, antes de regresar a Traspinedo y depositar el cuerpo en una cuneta. Una cuneta que ha sido analizada por la familia de la joven.

"He ido a ver la cuneta y es súper profunda. No llega a taparme, pero casi me cubre entera. Es más bien una zanja, más que una cuneta. Y esa cuneta está siempre llena de maleza y hierbas que todavía asoman muy por encima de la carretera. Entonces, como ya he dicho, cuando tiró a mi hermana ahí como a un perro, sabía perfectamente por qué la tiraba ahí. Él tuvo un accidente y volcó ahí con el coche en esa curva anteriormente. Y él, tal y como indica el informe de la UCO -esto es un dato real y objetivo-, hizo la noche anterior a dejarla 11 búsquedas en su dispositivo de esa curva con ampliaciones, viéndolo todo. Él sabía bien dónde dejaba el cuerpo. El cuerpo no se iba a ver", detalla Inés sobre el lugar en el que encontraron sin vida a Esther. La curva del kilómetro 0,800 de la carretera VP 2303.

"Puede ser que si le hubiese tocado otro juez de primeras estaría en prisión"

La hermana de Esther no entiende que Óscar siga en libertad con todos los indicios recopilados. Asegura que tanto ella como su familia siguen afrontando un verdadero "sinvivir".

"Más de lo que hemos luchado, con todo lo que hay encima de la mesa, pues no lo entendemos. Puede ser, probablemente, que si le hubiese tocado otro juez de primeras estaría en prisión. Pero el abanico que tienen es tan amplio para decidir las medidas cautelares que entra en la legalidad que esta persona únicamente tenga retirada de pasaporte y el tener que ir a firmar todos los lunes", sentencia Inés, que solo espera conseguir justicia.

