El hombre que mató a otro con un destornillador en la parada Primero de Mayo, Sevilla, es finalmente declarado culpable

Apuñalamiento mortal en Sevilla junto a una estación de metro: el agresor usó un destornillador

El jurado popular ha declarado este viernes culpable al hombre juzgado esta semana en la Audiencia de Sevilla, acusado de matar a otro varón de varias puñaladas con un destornillador junto a la parada de metro de Primero de Mayo.

Mientras el inculpado había reconocido la autoría de los hechos pero alegando que no hubo "premeditación" y actuó en "legítima defensa" en el marco de "una pelea"; el jurado popular ha considerado acreditado que cometió el crimen de forma plenamente intencionada y con alevosía.

Así ha sucedido en la lectura del veredicto del jurado popular, que ha declarado a Manuel L.R. culpable de causar el 6 de junio de 2024 la muerte de la víctima asestándole varias puñaladas con una herramienta tipo destornillador, de manera intencionada y con la idea previa de acabar inmediatamente con su vida, si bien los miembros del jurado han descartado que mediase ensañamiento.

No actuó con sus facultades mentales mermadas

Especialmente, el jurado popular ha tenido en cuenta que las puñaladas fueron asestadas por la espalda, de manera sorpresiva y sin posibilidad de defensa por parte de la víctima, con lo que han considerado acreditado el factor de alevosía; descartando en paralelo las atenuantes de legítima defensa y de drogadicción esgrimidas por la defensa, bajo la premisa de que Manuel L.R. no actuó con sus facultades mentales mermadas.

Tras la lectura del veredicto de culpabilidad, la Fiscalía ha ratificado su petición de 20 años de prisión por un presunto delito de asesinato, así como la obligación a que indemnice con 201.754,84 euros a la familia de la víctima; la misma pena pedida por la representación del hijo; mientras la representación del padre y la hermana del fallecido han ratificado su solicitud de 25 años de prisión, así como que la indemnización abarque a los tres citados familiares, extremo que han secundado el resto de acusaciones, de cara a la sentencia que habrá de dictar el tribunal de la Audiencia.

Según la Fiscalía, sobre las 18,54 horas del 6 de junio de 2024, el acusado y su pareja sentimental se montaron en un vagón del metro de Sevilla, al cual también accedió el fallecido posteriormente, en torno a las 19,05 horas; y "como existían algunas desavenencias" entre el acusado y la víctima, el primero, desde que lo vio entrar en el vagón, "no dejó de vigilarlo en todo el trayecto".

El acusado de abalanzó sobre la víctima

A grandes rasgos, y según trascendía en la sesión, el inculpado y su pareja habrían acogido en su vivienda al fallecido, reclamándole antes de los hechos "explicaciones" y una compensación económica por la supuesta sustracción por parte del mismo de diferentes enseres del hogar, que habría vendido para costearse dosis de cocaína y heroína.

Según la Fiscalía, en el metro el acusado dijo a su pareja, quien "no conocía las intenciones últimas" del investigado, que "fuese detrás" de la víctima a la salida del tren, de forma que esta mujer, "siguiendo dichas indicaciones", al llegar a la estación Primero de Mayo, en la avenida de Federico Mayo Gayarre, en el entorno de Parque Amate de la capital hispalense; "salió tras la víctima cuando el tren llegó a la parada, haciéndolo" el acusado por una puerta trasera.

"Siguiendo las instrucciones" del encausado, su pareja, "una vez salió del tren, empezó a hablar" con el fallecido hasta la llegada a la escalera mecánica que suponía la salida de la estación, donde el finado "se adelantó para irse", momento en el que "aprovechando la distracción, el acusado, que subió por el ascensor", "se abalanzó" sobre el varón mientras éste subía por la escalera mecánica".

Tenía una evidente razón de acabar con su vida

"Tras recriminarle algo en relación con la enemistad que mantenían, sin enfrentamiento previo y con la evidente intención de acabar con su vida, sacó el arma blanca que portaba oculta", tipo destornillador, y apuñaló a la víctima en varias ocasiones cuando ya se encontraban en la calle, falleciendo ésta antes de la llegada de los servicios de urgencia, que no pudieron reanimarlo.

En base a la localización de las lesiones en el cuerpo de la víctima, el Ministerio Público asegura en su escrito que las puñaladas fueron realizadas en primer lugar con el agresor situado detrás y a la izquierda de la víctima, quien no presentaba lesiones de lucha o defensa "porque no pudo defenderse".