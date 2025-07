El caso, tras su desaparición, derivó después en el asesinato de un familiar a otro hombre pensando que estaba involucrado en su muerte

El hijo y el hermano de Raúl Heredia encontraron su cadáver en Mijas al abrir con sus manos una alcantarilla por el "mal olor"

Raúl Heredia, –el varón de 41 años cuya desaparición había sido denunciada en Mijas el 24 de julio y que fue encontrado sin vida más tarde en una alcantarilla de la localidad malagueña–, sufrió una muerte accidental. Así lo sostiene el resultado preliminar de la autopsia realizada sobre su cadáver, que determina, según ha podido saber el programa de esta casa ‘Vamos a Ver’, que falleció por un traumatismo frontal provocado por una caída.

Esta conclusión, aunque aún preliminar, termina por impulsar la hipótesis del accidente fatal, descartando así la implicación de terceras personas, algo que ahonda en el drama que rodea al caso, que además derivó en que uno de los cuatro hijos del fallecido acabase con la vida de otro hombre que creía implicado en su desaparición.

De la muerte de Raúl Heredia en Mija a un asesinato en ‘venganza’

El cadáver de Raúl Heredia fue localizado en una arqueta tras un dispositivo de búsqueda en el que la Guardia Civil empleó desde equipos de submarinistas hasta guías caninos y drones. Peinaron la zona donde fue visto por última vez, en las inmediaciones del río Fuengirola, donde fueron halladas unas zapatillas, y en un clima de tensión con familiares de Heredia siguiendo de cerca el operativo.

Los agentes, conscientes de la situación, temían que cualquiera que fuese el desenlace pudiese acabar aún peor ante la creencia y sospecha de los familiares de que la persona que estaba con él la última vez que le vieron hubiese tenido algo que ver con lo ocurrido.

Tanto fue así que, cuando los agentes encontraron el cuerpo del fallecido, uno de sus hijos salió corriendo y mató a otro hombre disparándole en la cabeza; un acto que creía en ‘venganza’ por su padre, pero que, además, según el resultado preliminar de la autopsia, que apunta a la muerte accidental, ni habría sido tal.

La familia del hombre asesinado carga contra el crimen del hijo de Raúl Heredia

Ante las cámaras de ‘Vamos a Ver’, una familiar del hombre al que asesinaron tras encontrar el cuerpo sin vida de Raúl Heredia ha denunciado los hechos, consternada por lo ocurrido y cargando a su vez contra sus familiares.

“¿Y ahora qué? Sin pruebas no se puede matar una persona. Ahora a vivir toda vuestra vida con ese reconcome de que habéis matado a una persona inocente, Fran. ¿Por qué no te has esperado y has matado a mi hermano tan pronto sin saber nada?”, señalaba ante las cámaras del programa de Telecinco dirigiéndose al autor del homicidio.

“Tienes que pagar por esto. Tienes que pagar toda tu vida. No vas a poder vivir con la imagen de mi hermano. No vas a poder vivir en tu vida en una cárcel, Fran. Nosotros sabíamos de primera hora que era un accidente, que mi hermano no era capaz de hacer eso en su vida. ¿Ahora qué hacemos? ¿Quién son los culpables? ¿Ahora qué hacemos? ¿Nos jugamos la justicia por nuestras manos, ahora? ¿Qué queréis, más muertes? ¿Habéis hecho ya dos?”, ha denunciado la familiar del asesinado, de nombre Charo.

“¿Sabéis lo único que pido para Fran? Vivir toda su vida traumatizado con la imagen de mi hermano. Quiero la (prisión permanente) revisable”, espetaba, cargando también contra la mujer de Raúl Heredia, a la que ha señalado por instigar a su hijo a cometer el crimen.