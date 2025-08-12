Iván Sevilla 12 AGO 2025 - 17:16h.

Capturan una culebra de metro y medio de largo en una vivienda de Écija, Sevilla

Algunas vecinas han manifestado su "miedo" en redes sociales tras el hallazgo del animal

Compartir







SevillaOtro rescate de una serpiente que nos recuerda al que hubo en una playa de Tarifa o también cerca de un parque infantil en Barcelona. Esta vez, el reptil ha sido atrapado en una casa de Écija (Sevilla).

Así lo han desvelado desde la Policía Local del municipio del Valle del Genil. Unos agentes fueron los encargados de capturar al animal tras su localización en el interior de una vivienda.

Concretamente, se trataba de una culebra de herradura, con una longitud aproximada de metro y medio. Después de cogerla con cuidado para no causarle daños, fue devuelta a su hábitat natural.

"Qué miedo", reaccionan algunas vecinas

Varias vecinas de la localidad han expresado su "miedo" al ver el tamaño de la serpiente siendo sostenida de un extremo a otro de su cuerpo por un policía. "Aunque los bichos son mejores que algunas personas", bromea una.

"No hacen nada si no las molestas", responde, por otro lado, una residente en Écija. "Son animales limpios, inofensivos", recalca Francisco. "Muchas gracias por su liberación", felicita José Manuel al Cuerpo Local.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Especie amenazada en Andalucía

Lo cierto es que esta especie está catalogada como especie amenazada en Andalucía. Por ejemplo, por las pérdidas de zonas de vegetación abiertas donde viven o muros de piedra donde se refugian.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Su carácter antropófilo, que la lleva a habitar en las proximidades de núcleos urbanos, conlleva que a menudo sea atropellada en las carreteras o muerta directamente a manos del hombre", explican desde la Asociación Herpetológica Timón.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Además, recuerdan que "se alimentan de un amplio espectro de presas, destacando los pequeños mamíferos, reptiles, aves, y anfibios e invertebrados en menor medida".

Sin suponer un peligro para los seres humanos, sí puede morder al sentirse en riesgo, pero este ataque no conlleva complicaciones, al ser una serpiente no venenosa.