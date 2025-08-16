Iván Sevilla 16 AGO 2025 - 03:00h.

Un impresionante tobogán de agua, el atractivo de la Feria de Jimena, Cádiz: "Te lo pasas en grande"

Este 16 de agosto se abre para su disfrute un instalación que gusta mucho: "Qué buena idea, una maravilla"

CádizEn medio del periodo tan cálido que vivimos en nuestro país, no hay nada mejor que refrescarse. Como lo hacen en una calle de Jimena de la Frontera (Cádiz), con la diversión extra de tirarse por un tobogán acuático gigante.

"Te lo pasas en grande, estuve hace unos años", recuerda Natalia antes de añadir que "la cola para subir es lo malo, pero merece la pena". Así lo ha comentado en una publicación en redes de Cádiz Turismo. Cuando las temperaturas aprietan, ¡al agua!

La instalación se abre al público este 16 de agosto con motivo de la feria que celebra el pueblo ubicado en la comarca del Campo de Gibraltar. "No olvidéis bañador y cara de velocidad", aconsejan los autores del post en Instagram.

"Eso es una cuesta bien aprovechada", dice Auxi con cierta guasa. "Al menos estas calles estrechas y escarpadas sirven para algo", bromea también una mujer, en su comentario escrito en francés.

Algunas reacciones: "Qué chulo, qué original es"

A un gran número de personas les ha gustado ver el vídeo que muestra cómo es la atracción. En él aparecen dos pequeñas deslizándose por el tobogán desde lo alto de la calle Sevilla del municipio: "Qué chulo", expresa María.

No hay que apuntarse previamente, solo acudir a ese punto y esperar a que llegue el turno para descender, montado en un 'donut' hinchable. Al final del recorrido hay una pequeña piscina o agua acumulada.

"Qué original es", indica otro usuario, mientras que varios lo califican como "buenísimo", "qué pasada" o "qué guay". "Me encantaría ir", admite Ana. Según informó el Ayuntamiento de Jimena, empieza a las 12:30 horas.

Eso sí, no especifica cuándo se da por finalizada una actividad refrescante que, además, va acompañada de una "paella popular" para poder comer al mediodía, organizada en la Plaza de la Constitución.

"Antes nevaba y hacíamos lo propio con sacos de plástico"

Una vecina llamada Cristina ha asegurado que en esa misma cuesta "antes nevaba" y los vecinos aprovechaban para divertirse descendiendo hasta abajo: "Hacíamos lo propio con sacos de plástico".

Jose, por su parte, ha puesto el foco en que el tobogán "está genial, en vez de soltar toros por las calles". Una opinión que han compartido más personas. "Qué razón tienes y sin necesidad de torturar", matiza Violeta.

"Eso sí que es una fiesta y no las de los pobres animales. Ole esa gente buena de Cádiz", expone otra mujer. Precisamente Jorge recuerda que un evento así "en Barbate también se hace todos los veranos".

