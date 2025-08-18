Redacción Andalucía 18 AGO 2025 - 12:13h.

En la empresa también había otros tres empleados que pudieron salir a tiempo y ponerse a salvo

Mueren dos trabajadores en el incendio de una fábrica de aceite en Pinos Puente, Granada

GranadaLa tragedia en la fábrica de aceite ocurrida este 17 de agosto en la localidad de Pinos Puente (Granada) ha llevado a que el Ayuntamiento decrete tres días de luto y suspenda las fiestas por la muerte de dos trabajadores.

Uno era vecino del propio pueblo y el otro de Alcalá la Real (Jaén). Una explosión en la empresa Aceites Sierra Sur, donde realizaban sus labores de noche, provocó un incendio que acabó con sus vidas.

La deflagración se produjo a las dos de la madrugada, según el aviso que recibió el 112 de Andalucía. Había en el interior de la nave cinco empleados y tres de ellos lograron salir al exterior para ponerse a salvo.

Cancelada la Feria de Agosto

Después de lo sucedido, en un comunicado, el consistorio de Pinos Puente ha trasladado su "más profundo pesar" y "sentidas condolencias" a familiares y allegados de las víctimas mortales.

Así como también a la propia empresa, "a todos sus trabajadores y trabajadoras", por la pérdida de sus compañeros. "Por unanimidad de todos los grupos políticos de la Corporación Municipal, se decretan tres días de luto oficial".

Además, han decidido cancelar "de manera inmediata todas las actividades y celebraciones previstas con motivo de la Feria de Agosto". Comenzó en el municipio este 17 de agosto y se iba a prolongar hasta el 24.

El alcalde de la localidad ha enviado personalmente "su pésame y afecto a familiares de las víctimas" igualmente. "Pinos Puente está unido en el dolor y la solidaridad con todos los afectados", ha sentenciado el consistorio.

"Cumplía con todas las medidas de seguridad y protección"

Por su parte, desde el Grupo Empresarial Sierra Sur han emitido un comunicado para sumarse "al profundo desconsuelo de las familias de J.R.J. y F.J.R.", los dos fallecidos en las instalaciones aceiteras.

"Estamos devastados, queremos ante todo expresar nuestro más sentido pésame a las familias y amigos de dos extraordinarias personas que nunca podremos olvidar", han manifestado.

Han asegurado que ya están colaborando con las autoridades "para esclarecer las circunstancias que han desencadenado la tragedia en un lugar de trabajo que, como se ha podido constatar, cumplía con todas las medidas de seguridad y prevención".

De hecho, el regidor de Alcalá la Real, Marino Aguilera, ha confirmado en sus redes sociales que "el sistema antiincendios ha evitado que la tragedia fuese mayor". Según le explicaron responsables de la compañía.