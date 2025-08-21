Redacción Andalucía 21 AGO 2025 - 12:14h.

Detenido un joven de 20 años por presuntamente retener y golpear a su pareja en un garaje de Málaga

La víctima de 30 años consiguió enviarle su ubicación a una amiga para poder ser localizada por la Policía Local

MálagaTras el encierro y agresiones de un hombre a su cuñada, otro caso similar sucedió en Málaga capital. Allí una mujer fue retenida por su pareja en un trastero. Lograron liberarla después de que pidiera ayuda por WhatsApp.

Así lo ha avanzado el 'Diario Sur' y han confirmado fuentes municipales a Informativos Telecinco. La víctima, de 30 años, no podía salir de un garaje en la noche del 19 de agosto.

Sí que consiguió avisar a una amiga con su teléfono móvil, solicitándole auxilio y que llamase a la Policía. Según relata el citado medio, pasadas las cuatro de la madrugada el 092 recibió la alerta.

La retenida también había podido enviarle su ubicación exacta por la app de mensajería instantánea. Así, los agentes pudieron acudir a una zona concreta para averiguar dónde se encontraba.

Escucharon sollozos y el sospechoso abrió la puerta

Al inspeccionar los edificios, como no lograban dar con el paradero de la afectada, intentaron ver si cogía una llamada y sí que lo hizo, pero no respondía a las preguntas del policía.

Se la escuchaba pedir a alguien que la dejase salir, continúa relatando el mismo diario. Los agentes confirmaron que estaba en peligro y al pasar junto a unos trasteros, escucharon unos sollozos y lamentos.

Llamaron a la puerta del domicilio, pero nadie abría. Antes de que recurriesen a la fuerza para acceder al interior, el sospechoso decidió ceder y dejarles entrar. Allí la víctima fue liberada.

Presentaba varias lesiones, por lo que fue trasladada a un centro hospitalario para que los sanitarios le realizasen una exploración más profunda. En cuanto a su pareja, un chico español de 20 años, fue detenido.