Su cuerpo sin vida fue encontrado en su domicilio por su novio, que alertó inmediatamente a las autoridades

La Policía Nacional investiga la muerte violenta de una mujer y un hombre se encuentra detenido en Avilés, Asturias

AvilésLa Policía Nacional continúa investigando la muerte violenta de una mujer en el barrio de la Folleca, en Avilés, donde los vecinos que conocían a la víctima no salen del desconsuelo y la indignación. Un hombre, al cual le alquilaba una de las habitaciones de su vivienda, ha sido detenido como principal sospechoso, acusado de acabar con su vida en circunstancias que se investigan.

Según la Delegación de Gobierno, y aunque aún se están analizando los hechos, el crimen no se enmarcaría en un caso de violencia de género. Al parecer, entre ambos no existía ningún tipo de relación sentimental, siendo el novio de la fallecida el que dio la voz de alarma al encontrar su cuerpo sin vida en la cocina de su domicilio, según informa El Comercio.

El detenido, un camarero que vivía en una de las habitaciones que le alquilaba la víctima

La víctima, identificada como Noelia G. y muy querida por los vecinos que la conocían, regentaba una peluquería canina, donde daba cuenta de su amor por los animales y su cercanía. Según recoge La Nueva España, el detenido como presunto autor de su muerte trabajaba como camarero y dormía desde hacía “algunos meses” en su casa, donde la fallecida le alquilaba una habitación.

Allí, en ese domicilio, tendida sobre la cocina y con signos de violencia, fue encontrado su cuerpo sin vida por quien era su pareja, que alertó inmediatamente a las autoridades, dando inicio a una investigación que llevó al arresto del sospechoso la mañana siguiente.

Testimonios de algunos vecinos citados por La Nueva España señalan a que antes de la llegada de las ambulancias habían escuchado golpes y gritos, lo que apunta a que se habría producido una discusión antes del crimen; algo que también se investiga en lo que respecta a su origen y sus causas.

Tras los hechos, el presunto sospechoso habría abandonado el lugar en el coche de Noelia, siendo detenido en la mañana del día siguiente en un bar sin oponer resistencia.

Acometido su arresto, y con él presente, las autoridades procedieron a registrar pormenorizadamente el domicilio, la escena del crimen, así como el vehículo de la víctima. Los agentes intentan esclarecer los hechos y atar cabos en medio de la conmoción en la localidad.