Detenido un profesor de Jaén por hackear la plataforma educativa Séneca y alterar notas

Redacción Andalucía Europa Press 26 AGO 2025 - 00:00h.

La Policía Nacional ha detenido a un profesor de un instituto de Jaén acusado de acceder de forma ilícita a sistemas informáticos, de usurpación de identidad y de falsedad documental al hackear la plataforma educativa andaluza Séneca

Accedía a los expedientes alterando calificaciones académicas correspondientes a asignaturas de titulaciones de grado medio y superior, tanto de su expediente personal como el de personas de su entorno más cercano

JaénLa investigación de la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Comisaría Provincial de Jaén ha permitido detener a un hombre en Sevilla acusado hackear de cuentas de docentes en la plataforma Séneca, del sistema educativo de Andalucía y alterar calificaciones académicas.

La denominada operación Drawer comenzó tras la denuncia de un profesor del instituto de Educación Secundaria (IES) San Juan Bosco, de la capital jiennense, según ha informado este lunes el CNP.

En ella, explicaba que alguien había vulnerado la seguridad de la plataforma educativa Séneca mediante el hackeo y suplantación de identidad de cuentas de correo electrónico pertenecientes a docentes, con cargos de responsabilidad dentro del organigrama educativo.

Accedía a los correos de docentes responsables de confeccionar exámenes de la PAU

Los investigadores han detectado hasta 13 docentes de distintas universidades de Andalucía, como Jaén, Córdoba, Sevilla, Huelva, Cádiz o Almería, responsables entre otros, de confeccionar los exámenes de Selectividad (PAU) de este año 2025, a los cuales se les habrían vulnerado los accesos a sus correos electrónicos corporativos.

"A través de la mencionada intrusión, el ciberdelincuente logró acceder de forma ilegítima al sistema, alterando calificaciones académicas correspondientes a asignaturas de titulaciones de grado medio y superior, tanto de su expediente personal como el de personas de su entorno más cercano", ha indicado la Policía Nacional.

Durante el operativo se realizó el correspondiente registro del domicilio, en la ciudad de Sevilla, del investigado, que ha sido detenido por acceso ilícito a sistemas informáticos, usurpación de identidad y falsedad documental.

Contaban con diversos terminales informáticos

En la vivienda, además, se intervinieron diversos terminales informáticos, que eran los empleados para la comisión de los hechos descritos, así como un cuaderno con anotaciones de las calificaciones modificadas.

"La actuación de la Unidad de Delitos Tecnológicos de Jaén ha permitido no solo identificar y neutralizar la amenaza, sino también alertar a la administración pública sobre una importante brecha de seguridad en el sistema Séneca, subsanando la vulnerabilidad del mismo", ha afirmado el CNP.

En este sentido, ha señalado que la operación Drawer "subraya el compromiso de la Policía Nacional en la lucha contra la ciberdelincuencia y la protección de la integridad de los sistemas informáticos que sustentan servicios públicos esenciales como la educación"