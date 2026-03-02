El acusado de matar a su expareja y al novio de ella incendiando una nave ocupada en Torrejón, niega los hechos y apunta a otro sospechoso

La madre de Esther, la joven asesinada en Torrejón, sobre su pareja: "Le dijo que la iba a matar un día"

El acusado de matar a su expareja y al nuevo novio de esta incendiando una nave ocupada en Torrejón de Ardoz, Madrid, ha negado el crimen y ha dicho que "nunca" maltrató o amenazó de muerte a su pareja, cosa que según su relato sí hizo otro de los acusados.

La Audiencia Provincial de Madrid ha continuado este lunes el juicio con jurado a Said E. A., para el que a Fiscalía pide 60 años de prisión por dos delitos de asesinato, con la agravante de parentesco y de género, y un delito de incendio al considerar probado que planeó matar a su expareja, Esther F.L., de 21 años, y al nuevo novio de esta, Youssef M., prendiendo fuego en la nave que ocupaban.

Junto a él se sientan en el banquillo Benaissa B. y Zohir E. R., que se enfrentan a 55 años de cárcel por parte de la Fiscalía como autores de los tres delitos, aunque sin agravantes. La Comunidad de Madrid, que ejerce la acusación popular al tratarse de un presunto caso de violencia machista, solicita para cada uno de los tres prisión permanente revisable.

Said niega los hechos y que fuese agresivo con ella

El principal acusado, Said, que ha contestado solo a su abogado y a las preguntas planteadas por el jurado popular, ha negado que fuera agresivo o dominante con Esther, que ha definido como su pareja en ese momento, ni que le pegara ni la amenazara de muerte "nunca", ni que le dijera que iba a quemar la nave con ella dentro, ni que lo hiciera.

Ha negado el día de los hechos discutiese con Esther, detallando que esa noche él estaba con ella en una cama, dentro de una habitación, mientras Youssef dormía en otra estancia, y en un momento dado él decidió salir a la calle para robar y cuando volvió vio que se había declarado un incendio.

También ha asegurado que no sabía que Esther tuviese una relación sentimental con Youssef, siempre con respuestas monosilábicas o muy breves. Al ser preguntado por la relación entre Esther y otro de los acusados, Benaissa, Said ha dicho que este hombre sí había amenazado a Esther, que ella le tenía miedo y que el día del incendio ambos habían discutido.

Por su parte, el acusado Benaissa ha declarado, también a preguntas de su abogado, que no quemó la nave ni participó en ningún plan para prender fuego ni matar a nadie, y que con Esther no se llevaba bien pero nunca la había amenazado de muerte.

Los familiares de la fallecida afirman que Said la maltrataba

Sobre la relación entre Said y Esther ha dicho que discutían pero que nunca vio que él la agrediese o que la amenazase de muerte. El tercer acusado, Zohir, ha explicado, al igual que el segundo, que aquel día fue a una barbacoa en la nave y luego se fue, y solo supo de incendio cuando vio llegar policías.

Él no era amigo de Said y solo había ido a esa nave a dormir unas pocas veces, obligado por sus circunstancias, ya que no trabajaba y a veces no tenía dónde ir. "Yo no puedo ayudar a nadie en estas cosas... yo puedo hacer algo pequeño para sobrevivir, para buscarme la vida, pero matar no", ha concluido.

Los testimonios escuchados este lunes contrastan con las declaraciones de testigos, especialmente la madre y los hermanos de la fallecida Esther, que relataron que Said la maltrataba y la había amenazado de muerte, y de una expareja de Zohir que explicó que este le confesó la implicación de todos en el crimen. El juicio continuará el miércoles con pruebas documentales y el jueves con las conclusiones e informes finales.