28 AGO 2025

La Policía Local del municipio sevillano de Castilleja de la Cuesta ha presentado en sus redes a un camaleón perdido como un “agente temporal”

El animal pertenece a la especie autóctona y protegida Chamaeleo chamaeleon, y los agentes han recordado la importancia de respetar y cuidar la fauna silvestre

SevillaLa Policía Local de Castilleja de la Cuesta (Sevilla) tiene estos días en sus dependencias a un compañero algo especial: un camaleón de considerable tamaño que apareció perdido en la calle y que fue entregado en la Jefatura por un vecino.

En tono de humor, los agentes lo han presentado en sus redes sociales como un “agente temporal” capaz de adaptarse a cualquier situación, y “camaleónico”, en alusión a la capacidad de este reptil para cambiar de color.

La publicación en Facebook ha generado numerosos y divertidos mensajes de los vecinos: “bueno, pero cuidado con lo que decís delante de él. Los camaleones tienen una lengua muy larga. Casi como la de una vecina cotilla que conozco”, bromeaba uno de los comentarios. Otros usuarios, en cambio, aprovecharon para recordar la importancia de proteger a esta especie.

Una especie protegida

El camaleón común (Chamaeleo chamaeleon) es una especie autóctona en Andalucía y se encuentra protegida. Uno de los vecinos advertía en redes: “está totalmente estresado, por eso se pone con ese color tan oscuro”. También señalaba que, en ocasiones, algunos ejemplares son capturados de forma ilegal en las costas de Cádiz y trasladados como “juguetes”, una práctica que constituye un delito contra la fauna silvestre.

Los agentes de Castilleja de la Cuesta subrayaron en su mensaje su respeto hacia los animales y pidieron colaboración ciudadana para devolver al camaleón a su entorno adecuado. De momento, el “agente camaleónico” sigue siendo el fichaje más simpático de la Policía Local de este municipio sevillano.