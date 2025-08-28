Redacción Andalucía Europa Press 28 AGO 2025 - 15:40h.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer la muerte por envenenamiento del perro del alcalde de Paterna del Campo (Huelva), Juan Salvador Domínguez, al que encontró muerto en la casa de sus suegros

El primer edil cree que el envenenamiento de su perro tendría relación con la suspensión de la tradicional suelta de las vaquillas en el municipio

HuelvaLa Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer la muerte por envenenamiento del perro del alcalde de Paterna del Campo (Huelva), Juan Salvador Domínguez, en la casa de sus suegros y que achacó a la "polarización" social y a la suspensión de la tradicional suelta de vaquillas en el municipio.

Así, según han indicado desde la Guardia Civil a Europa Press, este mismo jueves se ha recogido la denuncia por estos hechos que el propio primer edil hizo público en sus cuentas de redes sociales, en las que lamentó que los que hicieron eso fueran "tan canallas" y a los que dijo ser "unos enfermos".

Por su parte, el alcalde ha señalado a Europa Press que este mismo jueves el Seprona y miembros del servicio de Emergencias 112 van a recoger el cadáver del animal para realizar la autopsia y determinar el veneno utilizado para seguir completando la investigación, toda vez que ha subrayado que "agotará todas las vías disponibles" hasta dar con "el o los desaprensivos responsables" de la muerte de su perro.

Suspenden la suelta de vaquillas

Domínguez ha lamentado que estos actos en un pueblo "que es muy tranquilo" y cuya población "es civilizada". Asimismo, señala que, aunque no lo sabe "con seguridad", cree que el envenenamiento de su perro tendría relación con la suspensión de la suelta de las vaquillas porque "ha generado mucha crispación" aunque "no haya sido responsabilidad del Ayuntamiento".

A este respecto, ha remarcado que "es mucha casualidad que un día después de aquello aparezca el perro muerto", al tiempo que ha afirmado "no tener enemigos" como tal, independientemente de las posibles diferencias ideológicas, lo que remarca su idea de que la cancelación de ese evento haya podido ser el desencadenante de los hechos.

Tras dar a conocer el suceso el pasado martes, Domínguez ha recibido numerosas muestras de apoyo como el del exalcalde de Hinojos, Miguel Ángel Curiel (PSOE), que ha manifestó que "envenenar a un perro, atacar un hogar o sembrar el miedo nunca puede formar parte de la vida pública de quien trabaja 24 horas por su pueblo, la política es debate, discrepancia, diálogo, pero jamás violencia, ni crueldad".

"A quien actúa de este modo hay que decirle, alto y claro, este no es el camino, no solo se agrede a una familia y a un animal inocente, se ataca a la convivencia de todo un pueblo. Todo mi apoyo sincero al alcalde y a su familia, y debemos tender a concienciar a la sociedad a que cierre filas frente al odio. Hoy no se trata de siglas, ni de colores, se trata de humanidad, de respeto y de justicia", remarcó.

Apoyo de su partido

De la misma manera, diferentes agrupaciones locales del PSOE trasladaron su "apoyo y cariño" a Domínguez por "los episodios de daño y odio que junto a su familia está sufriendo perpetrado por unos sin vergüenzas desalmados que no entienden que la política es diálogo, discrepancia, acuerdos y desacuerdos, pero nunca violencia y muerte".

Desde la agrupación municipal de La Zarza-Perrunal consideraron que "este es el resultado de las políticas polarizadas ultras que se transmite desde las altas esferas y llegan hasta nuestras calles, hasta nuestros hogares" y es "un mal recuerdo de una época muy oscura de nuestra historia que no podemos ni debemos permitir que se repita".

El pasado 21 de agosto El Ayuntamiento de Paterna del Campo comunicó la "imposibilidad" de llevar a cabo la tradicional Suelta de vaquillas, "pese a que todo se encontraba preparado y en regla para su celebración" y señaló que la Delegación de la Junta de Andalucía había denegado los permisos "alegando la falta de un documento" pero apuntaba que en sus archivos constaba "fue debidamente presentado".

De este modo, el Consistorio mostró su "profunda decepción por esta situación", totalmente ajena" a "su voluntad", toda vez que señaló que celebrar el evento sin autorización sería "una temeridad y no puede realizarse".