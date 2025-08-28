Rocío Amaro 28 AGO 2025 - 06:00h.

La Junta de Andalucía pretende contratar detectives privados que investiguen a trabajadores de baja

Las 70 ITV de Andalucía cierran ocho días por huelga para exigir un convenio "justo"

Compartir







SevillaLa empresa pública Verificaciones Industriales de Andalucía (VEIASA), encargada de la gestión de las inspecciones técnicas de vehículos (ITV), ha sacado a concurso un contrato por valor de 242.000 euros para la contratación de detectives privados que investiguen posibles fraudes en las bajas laborales de su plantilla.

El contrato, que tendrá una duración de 48 meses, se divide en dos lotes: uno para Andalucía Occidental, que abarca las provincias de Córdoba y Sevilla, y otro para Andalucía Oriental, con Málaga, Jaén, Granada y Almería.

PUEDE INTERESARTE Una mujer reclama al Servicio Andaluz de Salud más de 400.000 euros por diagnosticarle estrés cuando en realidad tenía un tumor cerebral

Según se detalla en la documentación de la licitación, el objeto es la prestación del “servicio de recopilación de información relativa a posibles ausencias de personas a sus puestos de trabajo injustificadas, justificadas indebidamente y/u otras situaciones fraudulentas”.

Qué harán los detectives

La adjudicataria deberá realizar un seguimiento de los empleados en situación de incapacidad temporal o permanente para comprobar si realmente cumplen con las dolencias alegadas. Esto incluye observar su vida cotidiana, vigilar si realizan otras actividades laborales incompatibles con la baja, recopilar documentación y material videográfico, y elaborar informes que podrían acabar en sede judicial o administrativa.

Desde la memoria justificativa del contrato se argumenta la necesidad de contar con “empresas especializadas en seguimiento de personas y análisis de documentación que recopilen cuanta información sea necesaria para determinar si existe fraude en la causa de la ausencia del trabajador afectado”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Críticas sindicales

La medida ha generado rechazo entre los trabajadores. El coordinador regional de UGT-FICA Veiasa, Romualdo Barcala Pecci, ha calificado la decisión como “un sinsentido”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

“Nos encontramos aún sin firmar el convenio desde 2017 por el tema del incremento de masa salarial. La gente no se puede prejubilar, no se puede hacer contratación indefinida, no se puede promocionar… pero esto sí se puede hacer en una empresa pública”, denuncia Barcala.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Desde el sindicato se considera que el gasto debería destinarse a mejorar la situación laboral de la plantilla. “Seguro que se solucionaría dando mejores condiciones a los trabajadores y mayor estabilidad, y no teniendo a tanta gente con contratos temporales y sin un futuro cierto”, añade el representante sindical.