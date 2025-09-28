Redacción Andalucía Europa Press 28 SEP 2025 - 22:56h.

La testigo del crimen en Sevilla dice que, cuando bajaron a la calle tras los gritos de ayuda, "vieron los dos cuerpos tirados en el suelo"

SevillaUn joven de 21 años ha sido detenido tras presuntamente asesinar a su pareja, una mujer de 28 años, en medio de la calle en la barriada de Sevilla Este. La pareja comenzó a discutir de madrugada en el interior de la vivienda y el hombre propinó a la víctima varios golpes tanto en la cara como en el cuerpo, según informa Marta Manchón.

Ella, asustada, comenzó a correr para huir pero el presunto agresor la persiguió hasta alcanzarla. En el lugar del crimen, el joven utilizó un arma blanca de grandes dimensiones para degollarla. La mujer, que sería la 28ª víctima mortal de violencia de género este año, falleció en el acto.

El joven, que intentó quitarse la vida con el mismo arma, se encuentra arrestado y bajo custodia policial en el Hospital Virgen Macarena de la capital andaluza, a donde fue trasladado para ser atendido de las heridas.

"Escuchamos unas voces de socorro"

Una testigo del trágico suceso ha relatado a Informativos Telecinco que "escuchamos unas voces de socorro, pidiendo ayuda". Añade que "esto es de terror" y que inmediatamente llamó a la Policía.

En ese momento, la mujer y alguna otra vecina de la zona decidieron bajar a la calle. La mujer explica que fue entonces cuando "vimos los dos cuerpos tirados en el suelo, abrazados, y ambos parecían muertos".

"Expediente abierto" en el sistema VioGén

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha confirmado este domingo que la víctima asesinada esta madrugada en el barrio de Sevilla Este "tenía expediente abierto" en el sistema VioGén por episodios anteriores de violencia "en los que se podría haber visto envuelta", aunque "no consta la existencia de denuncias previas ni medidas de protección judicial en vigor".

Asimismo, Toscano ha hecho un llamamiento "no sólo a las mujeres que puedan sentirse víctimas de cualquier tipo de agresión sino a la sociedad en su conjunto para que cuenten con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado puesto que se trata de salvar vidas".

El alcalde de Sevilla lamenta y condena el asesinato

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha condenado el crimen de una mujer en la capital andaluza. A través de su cuenta oficial de la red social X, el primer edil ha afirmado sentirse "consternado ante el terrible suceso acontecido" en Sevilla Este.

Sanz ha querido trasladar su "más absoluta condena por este asesinato" y ha enviado su "más sentido pésame, de todo corazón, a la familia, vecinos y allegados" de la víctima.