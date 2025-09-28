Redacción Andalucía Europa Press 28 SEP 2025 - 12:33h.

Un testigo alertaba a las 3:10 de la madrugada al 112 de la presencia de una mujer sangrando y pidiendo ayuda en la calle Tigris

SevillaUn joven de 21 años ha sido detenido como presunto autor del asesinato de una mujer con arma blanca esta madrugada en la barrida de Sevilla Este, según han confirmado fuentes de la Policía Nacional a Europa Press.

Fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía han detallado a esta agencia que el aviso llegó sobre las 03:10 horas de la madrugada, en el que un testigo alertaba de la presencia de una mujer agredida, "que estaba sangrando y que pedía ayuda" en un soportal de la calle Tigris.

Tras este aviso, la sala coordinadora movilizó a efectivos de Policía Local, Policía Nacional y servicios del 061 para que se desplazaran hasta dicha ubicación. Fuentes sanitarias han confirmado el fallecimiento de la víctima y han indicado que podría tratarse de un presunto caso de violencia de género.

Intentó autolesionarse

Asimismo, sanitarios del 061 han indicado al 112 que el presunto agresor, ha sido trasladado al Hospital Virgen Macarena tras haber intentado autolesionarse.

En estos momentos, la Policía Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer las causas del crimen y si se trataría de un posible caso de violencia machista.

Condena

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha condenado en redes sociales el crimen. "Quiero trasladar mi más absoluta condena por este asesinato".