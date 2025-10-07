Rocío Amaro 07 OCT 2025 - 14:12h.

El "Complejo Nevero-Aire", con más de 26 kilómetros de galerías, se convierte en el sistema subterráneo más extenso de Andalucía tras más de tres décadas de exploraciones

El Grupo de Exploraciones Subterráneas de la Sociedad Excursionista de Málaga lleva treinta años desentrañando los misterios del macizo kárstico de la Sierra de las Nieves

MálagaEn pleno corazón de la Sierra de las Nieves, justo donde la luz desaparece y el silencio se mezcla con el rumor del agua subterránea, un grupo de exploradores acaba de hacer historia. El Grupo de Exploraciones Subterráneas (G.E.S.) de la Sociedad Excursionista de Málaga ha confirmado la conexión física entre la Sima del Nevero y la Sima del Aire, dos cavidades situadas en pleno Parque Nacional, dando lugar al Complejo Nevero-Aire, el sistema subterráneo más grande de Andalucía.

El hallazgo, logrado el pasado 26 de septiembre, revela un conjunto de 26.445 metros de desarrollo y un desnivel máximo de 955 metros. Un hito que para los espeleólogos es mucho más que una cifra, es la recompensa a más de treinta años de exploraciones, trabajo colectivo y pasión por la montaña. "Ya tenemos un sistema nuevo en la Sierra de las Nieves. Es un gran éxito y una merecida recompensa al esfuerzo de tantas personas que durante años han estado explorando esta sierra", dicen desde el grupo.

Un logro justo, merecido y trabajado. Juan A. Felices, uno de los pioneros de aquellas primeras campañas, recuerda hoy que todo empezó con un pequeño agujero en la roca y un soplo de aire que prometía un mundo por descubrir. "Sabíamos que aquello tenía que ser grande. Aquel aire tan fresco que salía del hueco lo decía todo. Éramos cuatro locos con un generador y un martillo eléctrico, picando piedra bajo el sol, bromeando con que algún guarda nos iba a tomar por fugitivos. Pero había ilusión, la misma que hoy se confirma con este hallazgo”, relata.

Paciencia, precisión, fallos y constancia

Durante décadas, el G.E.S. de la Sociedad Excursionista de Málaga ha trabajado con paciencia y precisión, revisando las poligonales topográficas de ambas simas, cartografiando cada recoveco y resistiendo la frustración de los intentos fallidos. Cada descenso escribía un nuevo capítulo de este descubrimiento.

La Dirección del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves ha estado al tanto, siendo puntualmente informada del todo, ya que las exploraciones del entorno requieren autorización previa. La normativa no es un obstáculo, sino una garantía de que la práctica de la espeleología se realiza de manera segura y respetuosa con el frágil ecosistema subterráneo, hogar de especies únicas adaptadas a la oscuridad.

Desde las instituciones locales, el descubrimiento se ha recibido con orgullo. El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves y alcalde de Istán, José Miguel Marín, destaca que "la investigación y el descubrimiento científico forman parte del alma de este territorio. La Sierra de las Nieves esconde un patrimonio natural excepcional, y este logro refuerza la necesidad de protegerlo y difundirlo con responsabilidad".

Uno de los grandes sistemas subterráneos de Europa

Los espeleólogos confían en que este no sea el último gran hallazgo. El Complejo Nevero-Aire se conecta también con la Cueva del Agua, y los estudios apuntan a que futuras exploraciones podrían ampliar el sistema hasta superar los 50 kilómetros de galerías. Si se confirma, la Sierra de las Nieves se situaría entre los grandes sistemas subterráneos de Europa, junto a enclaves de Francia y Eslovenia.

Desde la Mancomunidad se valora este descubrimiento como un motivo de orgullo colectivo, un recordatorio de que la belleza de la Sierra de las Nieves no termina en su superficie. "La sierra no solo es belleza exterior. También es profundidad, historia geológica y compromiso con la ciencia. Cada nuevo hallazgo refuerza la conexión entre naturaleza y comunidad", señalan.

Treinta años después de aquel primer golpe de martillo, los exploradores del Grupo de Exploraciones Subterráneas han conseguido unir dos mundos subterráneos que parecían inalcanzables.