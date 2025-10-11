Alcalá de los Gazules acogerá un museo de Alejandro Sanz, quien pasó muchos veranos de la infancia en el municipio gaditano

El cantante y compositor Alejandro Sánchez Pizarro, conocido mundialmente como Alejandro Sanz, que hace escasas fechas sorprendió a todos sus seguidores con el anuncio de una gira para el próximo año, nació el 18 de diciembre del año 1968 en Madrid.

Aunque fue en la capital española donde pasó gran parte de su infancia, concretamente en los barrios de Pueblo Nuevo y Moratalaz, el artista siempre ha tenido un cierto acento andaluz. El motivo de ello es que sus dos progenitores eran oriundos de la provincia de Cádiz.

Su padre, el guitarrista Jesús Sánchez Madero, fallecido en 2005, vino al mundo en la localidad de Algeciras. Y su madre, María Pizarro Medina, que murió en 2012, era de Alcalá de los Gazules. Precisamente en este pueblo, donde Alejandro Sanz veraneó durante su infancia, se le dedicará un museo que abrirá las puertas, previsiblemente, en el verano de 2026.

Un tesoro en el Parque Natural de Los Alcornocales

El municipio de Alcalá de los Gazules, conjunto histórico y artístico que fue declarado bien de interés cultural a mediados de los años 80, se sitúa en la sierra de Cádiz, dentro del Parque Natural de Los Alcornocales.

Dicho pulmón verde se encuentra enclavado en el borde suroccidental de la cordillera Bética y forma parte del complejo denominado 'Unidades del Campo de Gibraltar', constituido fundamentalmente por rocas detríticas de origen marino.

El pueblo, rodeado de parajes naturales impresionantes, es un destino ideal para realizar rutas de senderismo y avistamiento de aves. A la belleza de sus "casas blancas, de su gente de oro y de su sol de estaño" se refirió en un poema el propio Alejandro Sanz, tal y como recoge el diario El Debate.

Alejandro Sanz, Hijo Adoptivo de Alcalá de los Gazules

El músico es Hijo Adoptivo tanto de la provincia como de esta localidad en la que pasó grandes e imborrables momentos y que, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el año pasado contaba con poco más de 5.200 habitantes. No obstante, su primera población estable data del año 189 antes de Cristo.

Como curiosidad, podemos destacar que el alcalde, Javier Pizarro, es primo del cantante. El espacio en su honor se llamará 'Alejandro Sanz Experience' y ocupa un edificio del siglo XVIII emblemático en el municipio. Se trata de la Casa Diáñez, que ha sido cedida por la Junta de Andalucía para los próximos 50 años con el objetivo de albergar dicho museo.

Además del imponente castillo que domina el paisaje, de la Iglesia en honor a su patrón, San Jorge, y de la Ermita-Santuario de Nuestra Señora de los Santos, los alcalaínos están muy orgullosos de que en su pueblo se encontrase el Bronce de Lascuta. Esta pieza de la época romana, que sería el documento en latín más antiguo de España, se encuentra ahora en el Museo del Louvre en París.

Todo aquel que visite Alcalá de los Gazules, en la comarca de La Janda, destaca su web de turismo, no debe perderse la oportunidad de contemplar vistas panorámicas desde el Mirador de la Coracha y de refrescarse en la histórica Fuente de la Salada. Además de la fuente de ingresos que suponen los visitantes, muchos ciudadanos viven del sector de la agricultura.

De este modo, el espacio dedicado a Alejandro Sanz se suma a otros museos que ya existe en Cádiz y que reflejan la importancia de esta tierra en el panorama musical, como son los de Rocío Jurado en Chipiona, José Monje Cruz, conocido artísticamente como Camarón de la Isla, en San Fernando, Lola Flores en Jerez de la Frontera y Paco de Lucía en Algeciras.