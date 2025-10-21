Rocío Amaro 21 OCT 2025 - 12:10h.

El Ayuntamiento de Hornachuelos, Córdoba, lamenta la muerte de un joven corredor de 22 años que se desplomó al llegar a meta durante la popular Ruta de la Miel

La tragedia ha causado una profunda conmoción en el municipio y en el mundo del atletismo andaluz, que se ha volcado en mensajes de condolencia y solidaridad

CórdobaLa localidad cordobesa de Hornachuelos vive horas de profunda consternación tras el fallecimiento de un joven corredor de 22 años que participaba en la Ruta de la Miel, una de las pruebas deportivas más queridas del municipio. El trágico suceso ocurrió el pasado domingo, cuando el deportista, a punto de cruzar la línea de meta, se sintió indispuesto y cayó desplomado ante la mirada atónita de participantes, voluntarios y público asistente.

Según el comunicado oficial del Ayuntamiento de Hornachuelos, los servicios médicos presentes en la prueba actuaron de inmediato para atender al joven, que fue trasladado de urgencia en helicóptero al Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Pero pese a los esfuerzos del personal sanitario, horas después se confirmó su fallecimiento.

"El Ayuntamiento de Hornachuelos lamenta profundamente el fallecimiento del corredor participante en la Ruta de la Miel", comienza el texto difundido por el consistorio, que también expresa su "más sentido pésame a la familia, amigos y compañeros" y agradece la rápida intervención de los equipos de emergencia y del personal sanitario.

Un suceso que conmociona al deporte andaluz

La Ruta de la Miel es una de las citas más emblemáticas del calendario deportivo provincial. Cada año reúne a cientos de corredores atraídos por el recorrido natural que atraviesa parte del Parque Natural de Hornachuelos, un entorno de gran belleza en el que el deporte y la naturaleza se dan la mano. Por eso, la tragedia ha impactado profundamente no solo en el municipio, sino en todo el ámbito del atletismo andaluz.

"Un niño, sano, fuerte, joven, deportista. Nunca se sabe lo que te tiene la vida guardado. Muchísimo ánimo a la familia, amigos, compañeros y a la organización", escribía una usuaria en redes sociales. Otros mensajes hablan de "desolación" y "tristeza inmensa" por la pérdida de un muchacho tan joven, mientras algunos testigos relataban el desconcierto vivido en el momento de la emergencia. "Mis hijos pequeños y yo presenciamos la tragedia, ocurrió en la misma puerta del centro sanitario. Estamos consternados", comentaba una vecina en un mensaje compartido en Facebook.

Desde distintos clubes y entidades deportivas han querido también manifestar su apoyo y acompañar en el dolor a la familia del joven. El Club Atletismo Trotasierra Hornachuelos, coorganizador de la carrera, expresó su "más profundo pesar" en un comunicado: "Lamentamos profundamente esta triste pérdida y trasladamos nuestro más sincero pésame a su familia, amigos y compañeros en estos duros momentos. Queremos agradecer la rápida intervención de los servicios médicos, personal sanitario, voluntarios y miembros de la organización, que actuaron con la máxima entrega y profesionalidad".

El club subrayó además la importancia de la Ruta de la Miel como evento deportivo y social "muy querido por todos", y reconoció que este doloroso suceso "ha causado una gran conmoción en el club, en todo el municipio y en el deporte en general".

Mensajes de apoyo desde toda Andalucía

Diversos clubes de atletismo de la comunidad han publicado mensajes de condolencia y apoyo en sus redes sociales desde el momento en el que se conocía la triste noticia. Desde el Club Ohmio, emitieron un comunicado en el que expresan su "dolor más profundo" y envían "un abrazo inmenso a sus padres, hermanos, amigos y a todos sus compañeros de carrer". "No hay palabras para mitigar este vacío, pero queremos que sepáis que nuestro ánimo y cariño están con vosotros. Su recuerdo nos acompañará siempre".

Por su parte, el club Atletas D’Elite de Osuna (Sevilla) ha lamentado también lo ocurrido: "Hoy el atletismo andaluz está de luto. Durante la Ruta de la Miel en Hornachuelos, un joven corredor de 22 años ha fallecido tras cruzar la meta. Desde nuestro club queremos enviar nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y compañeros de club. No hay palabras que puedan aliviar un dolor así, pero sí queremos mostrar todo nuestro apoyo y respeto en estos momentos tan duros. Tu espíritu y amor por este deporte seguirán corriendo con todos nosotros".

Otros grupos y escuelas deportivas, como la Escuela Provincial de Atletismo M. Ríos o el Club Amigos de la Pirámide, se sumaron también a los mensajes de pésame, mostrando la cercanía y el espíritu de unidad que caracteriza al mundo del atletismo.

Un evento marcado por la tristeza

La Ruta de la Miel, que cada año atrae a corredores de distintos puntos de Andalucía, había transcurrido sin incidentes hasta el momento final. La organización, los voluntarios y los vecinos de Hornachuelos, que tradicionalmente se vuelcan con esta cita, se encuentran profundamente afectados por lo sucedido. "Una lástima que haya sucedido una tragedia así, en un evento deportivo tan bonito como esta carrera", resumía un participante en redes sociales.

El municipio ha mostrado su apoyo incondicional a la familia del joven, cuyo nombre no ha sido difundido públicamente para preservar su intimidad. En estos momentos, tanto el Ayuntamiento como los clubes implicados han pedido respeto y discreción.