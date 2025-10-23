Iván Sevilla 23 OCT 2025 - 16:26h.

El accidente se ha registrado a las 7:30 horas en el acueducto de la zona El Cobre por posible indicación del GPS

"Se va a restaurar lo antes posible, reclamar los costes derivados y exigir responsabilidades", ha avanzado el alcalde de Algeciras

Compartir







CádizYa ocurrió en los años 80 y ha vuelto a suceder ahora. Un camión de mercancías ha destrozado un arco del siglo XVIII ubicado en la zona de El Cobre en Algeciras (Cádiz). "Es una negligencia, está prohibido pasar", ha asegurado el alcalde José Ignacio Landaluce.

Este accidente de tráfico que ha sido causado posiblemente por una mala indicación del GPS, como en el caso del camionero que volcó en Asturias, recuerda la importancia de visualizar bien las señales fijas de seguridad vial al conducir.

PUEDE INTERESARTE Accidente en Palma: una conductora de 72 años se asusta por una araña y acaba chocando con otros vehículos

El siniestro se ha producido a las 7:30 horas cuando el conductor del vehículo de gran tonelaje circulaba por las inmediaciones del acueducto, construido en 1777. Según ha explicado el regidor del municipio gaditano, intentó atravesarlo por debajo.

Algo que no está permitido por la altura que tienen los denominados Arcos del Cobre. En uno de los lados de la histórica estructura se puede ver claramente la señal que prohíbe el paso a camiones de más de 5,5 toneladas de masa en carga.

PUEDE INTERESARTE Un menor de 13 años sufre heridas graves tras colisionar un coche y un tranvía en Chiclana, Cádiz

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Exactamente, el hombre que estaba al volante, de nacionalidad extranjera y trabajador de la empresa Ceva Logistics, se ha dirigido a ese lugar por el que no cabía. Al tratar de cruzar la calle Escritora Rosario Cepeda, ha chocado contra los bloques de piedra y ladrillo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Como resultado del impacto, se han registrado derrumbes de la parte superior del acueducto, mientras que el camión ha resultado averiado. Según ha detallado Landaluce, otro vehículo tendrá que acudir a ese punto a remolcarlo de allí.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

"Una auténtica irresponsabilidad", cree el alcalde

Desde el Ayuntamiento de Algeciras han apuntado que los escombros caídos ya se han retirado, pero la zona ha quedado cerrada al tráfico tanto rodado como de personas, por motivos de seguridad. Ya que aún podría desprenderse algún trozo del arco dañado.

Para el alcalde, este siniestro ha sido "una auténtica irresponsabilidad" del camionero, que no ha sufrido heridas. Su vehículo contaba con seguro en vigor y los agentes de la Policía Local desplazados han elaborado el correspondiente atestado.

Landaluce, que incluso ha acudido a los Arcos del Cobre para analizar la situación in situ, ha avanzado ya que "se van a restaurar lo antes posible". El consistorio ha recordado que están catalogados en el Plan General Municipal de Ordenación con el grado 2 de protección.

Además, ha adelantado que su Gobierno "reclamará por todas las vías los costes que se deriven de esta actuación". "Vamos a exigir todas las responsabilidades a quienes correspondan por estos hechos”, ha matizado el regidor de la localidad.

Evaluación y cuantificación de daños

Por lo tanto, el Ayuntamiento ha iniciado los mecanismos para la reconstrucción de una estructura que, a pesar de su antigüedad, se mantenía muy bien conservada. No ha podido soportar la colisión del vehículo de transporte de mercancías.

Varios técnicos de Urbanismo y Cultura han acompañado al alcalde para evaluar y cuantificar los daños causados en una construcción que se llevó a cabo para abastecer a cinco fuentes públicas. Estas se crearon en Algeciras tras su independencia de San Roque.

El agua que conducía hasta ellas se canalizaba desde el río de la Miel y el nacimiento de las Minillas. Formada por hasta 21 arcos, fue una de las infraestructuras civiles más relevantes de la época en los dos primeros siglos de existencia del municipio.

No fue obra de los romanos, como algunos piensan al verla. En la actualidad es un lugar de interés turístico e histórico en el pueblo. Alrededor del acueducto se plantaron numerosas palmeras, en un entorno de césped natural. Incluso hay un pequeño parque infantil donde los vecinos que viven en las inmediaciones pueden acudir con sus niños.