Iván Sevilla 19 OCT 2025 - 11:15h.

El siniestro se registró a las 18:15 horas en la rotonda de la Avenida de los Reyes Católicos de Chiclana

La conductora del coche giró sin respetar el semáforo en rojo y su hijo quedó atrapado durante cuatro horas

CádizAparatoso accidente producido al colisionar un coche y un tranvía este 18 de octubre en la localidad de Chiclana de la Frontera (Cádiz). Como consecuencia del impacto, un menor de 13 años sufre heridas graves.

Así lo confirmó el Ayuntamiento en un comunicado en redes sociales, donde informó del suceso que se registró a las 18:15 horas. Hace unas semanas, precisamente una joven murió atropellada por un tranvía en Santa Cruz de Tenerife.

En el siniestro ocurrido en el municipio gaditano, el vehículo particular circulaba por la rotonda que hay entre la Avenida de los Reyes Católicos y el Puente de Nuestra Señora de los Remedios. Justo en ese mismo momento, pasaba el 'trambahía' de Renfe.

Sin embargo, la conductora del Ford Focus negro "giró a la izquierda sin obedecer el semáforo, que se encontraba en fase roja", ha asegurado el consistorio. A pesar de que el maquinista avisó a la mujer "con el claxon, no pudo evitar" el choque.

Ambos transportes iban en dirección al puente y, tras el golpe, el turismo se quedó encajado entre la catenaria y la parte delantera del tranvía, que solo sufrió daños materiales. Al lugar acudieron efectivos de Bomberos, Policía Local, Guardia Civil y sanitarios.

El niño fue liberado tras cuatro horas

Si bien la madre que estaba al volante pudo ser "liberada rápidamente" del asiento del piloto, su hijo permaneció hasta cuatro horas atrapado, mientras trabajaban en su rescate. Ella no presentaba "heridas de gravedad".

Pero su niño sí tenía afectaciones graves "en sus piernas", según ha precisado el Ayuntamiento de Chiclana. Ambos fueron evacuados al Hospital de Puerto Real. Tras este accidente, numerosos vecinos han reaccionado.

Algunos comentando el fallo que cometió la conductora, al no respetar la señal que prohibía el paso. "No hay ni una sola vez que yo vaya a cruzar la vía y no mire cómo este el semáforo desde por lo menos 150 metros hacia atrás. Hay gente a quien se le regala el carnet", expresa Alejandro.

Manuel reitera que se debe conducir estando "más atento a la carretera". "Dejar de culpar al tranvía", pide a todos los que critican al transporte público. Por ejemplo, Lolo dice que "fue un error meterlo en medio de la ciudad" y María apunta que "tiene que desaparecer".

Entre este debate generado, muchos desean una pronta recuperación al menor. Paqui pide "ponerse en el lugar" de la madre: "No creo que lo haya hecho queriendo, estará fatal y el susto se le quedará ya grabado a los dos".