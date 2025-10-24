Iván Sevilla 24 OCT 2025 - 07:00h.

Despiden entre aplausos a Manuel, un agente jubilado en Tarifa, Cádiz: "Querido y respetado, un buen ejemplo"

Cuando el policía local entró al Cuerpo en 1989 "era un tiempo complicado" en el municipio, reconoce el Ayuntamiento

CádizEntre aplausos, abrazos y caminando hasta donde lo esperaba su familia, un policía local que se jubila ha recibido un emotivo adiós en la localidad de Tarifa (Cádiz). En el acto participaron sus compañeros en activo, sus seres queridos y el alcalde.

Aunque no hubo mariachi, como en la despedida de Isidro en Pontevedra, el veterano agente vivió un momento muy especial para cerrar su etapa en el Cuerpo. Después de 36 años de servicio a sus espaldas, empieza un nuevo ciclo en su vida.

Manuel Montano Reiné accedió a la Policía Local en mayo de 1989, tras una convocatoria pública de empleo. "Era un tiempo complicado en el que patrullar por las calles de Tarifa suponía darse de bruces con los estragos sociales de la droga", recuerda el Ayuntamiento.

Tras haber estado trabajando por la seguridad, la prevención de delitos y la asistencia a sus vecinos durante tres décadas, el agente ha servido en sus últimos a�ños ocupándose de la atención en el teléfono 092, habilitado para responder a emergencias.

"La jubilación le llega en una época en la que la especialización y modernización de los Cuerpos de Seguridad son una prioridad, dándole tiempo a disfrutar también de las nuevas tecnologías aplicadas al servicio de la ciudadanía", indica el consistorio.

"Querido y respetado, un buen ejemplo"

Este "joven abuelo con 60 años" se retira para dedicarse a su nieto "y a sus aficiones". Precisamente, sus familiares estuvieron presentes en el acto de despedida y homenaje en el exterior de la Jefatura de la Policía Local de Tarifa.

Por su parte, el alcalde José Antonio Santos Perea le dirigió unas palabras de agradecimiento a Manuel Montano "por su valor, compromiso y trayectoria" todos estos años como agente vocacional. Ahora, deja el servicio en manos de compañeros más jóvenes.

Numerosas personas que lo conocen también le han dado las gracias e incluso han reconocido de manera pública que ha sido un policía "querido y respetado, buen ejemplo para los demás que llegaron detrás", como ha expresado Javier.

"Misión finalizada, a disfrutar de tu nueva situación", le ha deseado en redes sociales. Ismael admite que es "buena persona, dentro y fuera del Cuerpo". Muchos han añadido que "se merece" esta jubilación: "Enhorabuena, a descansar".

Auge del contrabando y entrada del hachís

Cuando Manuel comenzó a patrullar por el municipio gaditano costero, la zona experimentaba un auge del contrabando, pero evolucionado a la droga. Pues anteriormente ya arrastraba una larga tradición de tráfico ilegal del tabaco.

Fueron años en los que el hachís, principalmente, fue entrando procedente de Marruecos, a través de las ya conocidas como narcolanchas. Navegaban a toda velocidad para cruzar el Estrecho de Gibraltar cargadas de fardos de la sustancia.

A plena luz del día incluso, como sucede en la actualidad, los descargaban en playas de Tarifa, igual que ocurr�ía en otros puntos del litoral de Cádiz. La Línea de la Concepción, por ejemplo, era otro enclave importante para las redes narcotraficantes.

Debido a la alta tasa de desempleo, los líderes de esas organizaciones conseguían captar a residentes en el pueblo para desempeñar diferentes labores vinculadas a la droga. Como la recepción de alijos, su guardería o transporte vía terrestre.

Convocatoria de seis nuevas plazas

El regidor de la localidad y que igualmente ocupa el cargo de responsable del área de Seguridad Ciudadana ha avanzado que el Gobierno local tiene un proyecto para ampliar la plantilla de una Policía Local de Tarifa "que se queda pequeña".

Al menos, "para las dimensiones del término municipal", ha matizado. En este sentido, Santos Perea ha asegurado que está prevista "la convocatoria de seis nuevas plazas". Esta oferta pública de empleo se aprobó en agosto de este año.