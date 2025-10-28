Iván Sevilla 28 OCT 2025 - 16:27h.

Una pelota de golf golpea en su coche en Marbella, Málaga, y acaba en el hospital con "cristales en el ojo"

El conductor de VTC transportaba a una familia por la carretera N-340 o A7: "No ha provocado un accidente de milagro"

MálagaTremendo susto se llevó un conductor de VTC que circulaba por la zona oeste del municipio de Marbella (Málaga). Mientras realizaba un servicio que le habían solicitado, una bola de golf impactó en la luna delantera de su coche.

Su hijo ha denunciado lo ocurrido a través de la cuenta 'Fuengirola Se Queja', con perfiles en redes sociales. "Mi padre tiene cristales en el ojo y se encuentra en el hospital, junto a los clientes que también tenían", ha asegurado en un mensaje público.

El propio afectado que conducía el vehículo grabó un vídeo, donde se puede ver perfectamente la rotura que causó el "pingazo", como él lo ha llamado. Justo en la esquina izquierda del automóvil, en la parte del asiento del piloto, se aprecia el cristal dañado.

"No me ha matado porque Dios es grande", expresa el hombre enfocando el punto de ese golpe que recibió por sorpresa. Después de bajarse de su coche, muestra los asientos traseros también con pequeños trozos de vidrio que saltaron hasta ahí.

"No sé cómo no me ha reventado la cara"

"Aquí iban los clientes, una familia con la mamá, el papá y las hermanas que llevaban un niño malito", puntualiza. Antes de finalizar la grabación, vuelve a apuntar al lugar del impacto de la pelota: "No sé cómo no me ha reventado la cara", reconoce.

Concretamente, el incidente se produjo cerca del túnel de Nagüeles, cuando atravesaban la conocida como carretera de Cádiz, es decir, la N-340 o A-7. Además de numerosas villas y urbanizaciones, no muy lejos de ahí hay varios campos de golf.

"Que tengan cuidado quienes vayan circulando por esa zona, mi padre ha tenido suerte por así decirlo", advierte el hijo del conductor de VTC e insiste en que el pelotazo "no ha provocado un accidente grave de milagro".

Cree que quizás puedan dibujar la trayectoria que llevaba esa bola y "coger al graciosillo de turno, ya que hay cámaras" instaladas por allí. Numerosos usuarios se han preocupado por si ocurre otra vez. "¿Qué pasa si va un bebé en el coche y entra por la ventana?", se pregunta Amanda.

Dos casos más de pelotazos "en el mismo sitio"

Lo cierto es que, al menos dos conductores también han asegurado que recibieron impactos de pelotas en esas carreteras. "Yo también tuve un problema en el mismo sitio, con mi coche descapotable", recuerda uno de ellos.

"Fui al campo de golf y me dieron el seguro", añade. José María, por su parte, admite que le sucedió en 2024: "Ve y reclama que te cubren los gastos". Otra persona le aconseja eso igualmente, mientras que los demás creen que "hay que denunciarlo".

Según explican desde la Real Federación Andaluza de Golf, sus federados cuentan con unas pólizas que cubren los accidentes provocados por la práctica deportiva. Incluyen la responsabilidad civil, que cubre daños a terceros, por ejemplo por pelotazos.

Un único usuario aclara que "la tiraron desde un puente" y no desde donde los golfistas juegan, pero esta información no ha podido ser confirmada. En cualquier caso, ya están advertidos quienes viajen por esa zona de Marbella.