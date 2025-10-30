Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Andalucía
Inundaciones

Los estragos de las insólitas lluvias en Sevilla, un fenómeno que no se registraba en la ciudad desde hace 28 años

Los estragos de las insólitas lluvias en Sevilla, un fenómeno que no se registraba en la ciudad desde hace 28 años
Los estragos de las insólitas lluvias en SevillaInformativos Telecinco
Compartir

SevillaAyer fue la ciudad de Sevilla la que sufrió las consecuencias de una tremenda tromba de agua con 115 litros de agua por metro cuadrado. Hoy toca limpiar y hacer balance. Las bombas están a pleno rendimiento achicando agua de los garajes. "La principal función es sacar toda el agua de los garajes que se han quedado inundados ayer", explica un bombero.

Todo después de las insólitas lluvias que inundaron el centro de la ciudad. "Yo no he visto llover así en mi vida. Parecía esto el diluvio", confiesa una mujer. Desde hospitales a comercios que hoy no paran de limpiar.

PUEDE INTERESARTE

Algunas calles quedaron totalmente anegadas con más de un metro de agua de altura. Un centenar de familias vieron cómo se les inundaba todo. Muebles, colchones, electrodomésticos, toda una vida echada a perder en la mayor tormenta que ha sufrido Sevilla desde que hay registros. Los vecinos se quejan de que no recibieron ningún tipo de alerta.

Las lluvias sacuden Andalucía: Sevilla se inunda, el temporal arrasa Huelva y una alerta amarilla amenaza Málaga y Córdoba
Las lluvias sacuden Andalucía: Sevilla se inunda, el temporal arrasa Huelva y una alerta amarilla amenaza Málaga y Córdoba
PUEDE INTERESARTE

Hacía 28 años que no llovía así en la ciudad

Algunas viviendas también han quedado destrozadas. "Pasamos mucho miedo en la segunda planta y los que no tenían estaban en los tejados", relata un hombre. Hacía 28 años que no llovía así en la ciudad: 115 litros por metro cuadrado. Lluvias históricas que también han causado estragos en Huelva, donde un socavón ha sorprendido a los vecinos de Mazagón.

Fenómenos extremos que nos recuerdan a la DANA de Valencia. Según una nueva investigación, podría repetirse cada 47 años y no cada 500 como se pensaba. "El calentamiento global está generando una mayor evaporación y por tanto unas mayores precipitaciones torrenciales", advierte Josep Roca Cladera, catedrático de la Escuela de Arquitectura de Barcelona de la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya Universitat Politècnica de Catalunya). Los investigadores piden revisar los mapas actuales de zonas inundables porque estas lluvias torrenciales son ya una realidad.

Temas