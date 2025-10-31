Iván Sevilla 31 OCT 2025 - 19:00h.

La Fundación Cudeca de Málaga pide ayuda económica para atender a pacientes con necesidades complejas

Con un trato "experto, amable y cercano", los profesionales prestan cuidados paliativos a más de 240 personas

MálagaLos cuidados paliativos gratuitos para pacientes con necesidades complejas que quiere seguir dando la fundación malagueña Cudeca existen por la colaboración altruista de la gente. En este contexto, ahora acaban de lanzar un reto solidario para recaudar fondos.

En total, necesitan conseguir 355.000 euros para cubrir parte de los costes que tiene su Unidad de Hospitalización. Un servicio altamente especializado que atiende cada año a más de 240 personas. Informativos Telecinco ha conocido más detalles del mismo.

"Además de la atención a domicilio que ofrecemos, con nueve equipos que se desplazan a las casas, hay situaciones más complicadas que no pueden ser asistidas en los hogares, por los síntomas que presentan o necesidades que requieren", nos explica Marisa Martín, gerente y directora médica en Cudeca.

Ahí entra en juego ese espacio hospitalario, que es "completamente gratuito para el paciente y la familia", nos recalca. Los profesionales que trabajan allí dan un trato "experto, amable, y cercano" para poder sobrellevar la situación lo mejor posible.

Precisamente hace unos días, la ministra de Trabajo hablaba de los cuidados paliativos que necesitan quienes sufren una enfermedad grave, crónica o que les limita mucho su vida. Pueden prestarse al mismo tiempo que otros tratamientos.

La Unidad de Hospitalización de la citada fundación de Málaga justo cumple 20 años este 2025, ya que se creó en 2005. Cuenta con diez habitaciones individuales con terraza y acceso al jardín, donde los pacientes reciben atención las 24 horas durante 365 días.

"La comunidad es parte de nuestro proyecto"

Un grupo de 19 especialistas de distintas disciplinas forman parte del equipo, donde hay médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales y fisioterapeutas acompañados por voluntarios o personal de apoyo asistencial.

El hecho de que haya una zona ajardinada fuera de los dormitorios permite el cómodo traslado del paciente encamado para que salga a respirar aire fresco y conectar con la naturaleza en los momentos que así lo necesite.

Después de aprovechar estas estancias, un 18 % de los que quedaron hospitalizados en 2024 regresaron a sus casas posteriormente. Ya que la mayoría de ingresados habían sido derivados desde la atención a domicilio.

El coste anual de mantener en funcionamiento este servicio alcanza los 735.000 euros, de los cuales 380.000 los cubre el Servicio Andaluz de Salud, con quien hay un contrato firmado. Los restantes dependen de la solidaridad ciudadana.

"Estamos aquí, existimos y podemos hacer lo que hacemos cada año para los pacientes y sus familias gracias a que la comunidad es parte de nuestro proyecto", nos recalca Marisa Martín. Insiste en que la campaña recién lanzada "refleja la esencia de Cudeca".

Campaña titulada "Eres pieza clave"

Todo el dinero que recauden con ella se destinará a pagar fármacos, material sanitario, alimentación y mantenimiento de las instalaciones, así como el salario de los trabajadores: "Queremos confeccionar este enorme y precioso puzle que tenemos con cada uno de los donativos".

Por eso, el reto se titula "Eres pieza clave" y ya se puede aportar a esta iniciativa solidaria a través de la propia página web. Aparte de la donación online, también está disponible por Bizum (al número 07761 con concepto "donar a ONG") o transferencia a ES11 2100 9032 3722 0010 8366.

De manera presencial, quien lo desee puede acudir al Centro Cudeca ubicado en la localidad de Benalmádena (Málaga) o a cualquiera de las tiendas benéficas que la fundación tiene repartidas por toda la provincia, además de las ciudades de Córdoba y Sevilla.

En ellas, los donantes recibirán un llavero con forma de pieza de puzle como agradecimiento. La ayuda de la sociedad es fundamental para que la calidad de la asistencia se mantenga, "acompañando, aliviando el dolor, protegiendo y respetando la dignidad" de los pacientes.