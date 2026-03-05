El catalán de 36 años, figura reconocida del motociclismo en España, y que se integró en las filas del filial del Lidl-Trek, está en el foco de la polémica

Su acción fue grabada en vídeo y difundida a través de Instagram, donde los usuarios han criticado los hechos

Aleix Espargaró, figura reconocida del motociclismo en España y que se integró en las filas del equipo ciclista del Lidl-Trek tras dar un giro a su carrera para dedicarse a otra de sus pasiones, está en el centro de la controversia después de haber sido captado en unas imágenes grabadas en vídeo en las que aparece cometiendo lo que se ha considerado una temeridad subido a su bicicleta durante un adelantamiento a un coche.

El caso se origina tras la difusión de esa secuencia, muy breve y de apenas ocho segundos, a través de las redes sociales. “¡Un ciclista me arranca las pegatinas!”, compartía la cuenta ‘museumotosfolgado’ inicialmente, difundiendo el momento en que se producía el adelantamiento de ese ciclista que iba con la equitación del Lidl-Trek y que inicialmente no era identificado; algo que los usuarios, no obstante, tardaron muy poco en descubrir.

Aleix Espargaró y la respuesta del Lidl-Trek

Según informa El País, que ha podido contactar con el equipo ciclista, el suceso tuvo lugar el pasado sábado y, en efecto, el hombre que estaba subido en la bicicleta era el corredor de 260 Grandes Premios de MotoGP, Aleix Espargaró, quien a finales de 2024 decidió subirse a la bicicleta y enfundarse el maillot del Lidl-Trek, compaginando así su trabajo como piloto de pruebas de Honda con el de ciclista en el filial del equipo.

Aunque este último periplo no duró demasiado, dejando el combinado a finales de la pasada campaña, Espargaró ha seguido representando al Lidl-Trek como embajador de la marca, que ahora, tras verse salpicada por este suceso, ha contestado de forma contundente a El País: “Estamos al tanto de las imágenes que circulan esta semana en las redes sociales y queremos ser muy claros: el comportamiento mostrado no refleja los valores ni los estándares que nos rigen como equipo”, contestan al citado diario, señalando que se están tomando en serio el caso y estableciendo contacto con el corredor.

El caso de Kiko Guzmán

Lo ocurrido, por otro lado, no ha tardado en recordar al caso relacionado con Kiko Galván, ciclista profesional español que fue despedido por el ‘Kern Pharma’ tras ser ‘cazado’ también en vídeo cometiendo una temeridad con su bicicleta en Barcelona.

En ese caso, el ciclista no protagonizó un adelantamiento, sino que actuó invadiendo el carril contrario varias veces saltando con su bicicleta de un carril a otro en plena curva y en forma de eses, lo que desató rápidamente una gran indignación y múltiples reproches en redes sociales, donde hubo de pronunciarse para, a través de un comunicado, mostrar su arrepentimiento.

“Vergüenza de haber fallado”, dijo, pidiendo perdón.