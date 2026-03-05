El ayuntamiento de Santa Eulària des Riu ha solicitado a los técnicos el fenotipado de los animales con el objetivo de conocer detalles como el pelaje o el tamaño

El propietario de un perro en el municipio de Santa Eulària des Riu, en la isla de Ibiza, se enfrenta a una posible multa de casi 4.000 euros por no recoger en 13 ocasiones los excrementos de su mascota, según han detectado los inspectores del programa municipal de ADN canino de este municipio.

Se trata del caso más extremo de los que analizan los técnicos de este consistorio cuyos responsables han informado a través de una nota de prensa de que "el Ayuntamiento ha identificado a 52 propietarios reincidentes, es decir, personas cuyos animales han sido detectados en más de una ocasión mediante la recogida y análisis de muestras en la vía pública".

13 muestras positivas correspondientes al mismo animal

Según los análisis efectuados a las heces halladas, "del total de reincidentes, 30 personas acumulan dos reincidencias; 12 registran tres; 3 de ellos suman cuatro; 4 propietarios han sido detectados en cinco ocasiones; 1 propietario acumula seis reincidencias; 2 personas han alcanzado siete".

Entre todos estos casos, la nota destaca especialmente "un caso con 13 muestras positivas correspondientes al mismo animal en la zona de Es Canar. Asimismo, el núcleo de Jesús y el paseo marítimo de Santa Eulària son otros de los ámbitos en los que se ha detectado este tipo de infracciones, especialmente en jardines y espacios públicos, por lo que se ha intensificado el control y el seguimiento en estas zonas".

El consistorio ibicenco destaca que "los dos últimos supuestos constituyen los casos más graves detectados hasta la fecha" e informa de que "dado el elevado número de reincidencias, el Ayuntamiento ha solicitado el fenotipado de los animales con el objetivo de conocer detalles como el pelaje o el tamaño y que, junto con las muestras recogidas en las mismas zonas y horarios, permitirán acotar el cerco a los propietarios".

La nota de prensa recuerda que "teniendo en cuenta que la sanción por no recoger excrementos en la vía pública es de 300 euros por infracción, el propietario del animal con 13 deposiciones detectadas, podría enfrentarse a multas que ascienden hasta 3.900 euros, sin perjuicio de otras medidas administrativas que pudieran adoptarse".

63 propietarios denunciados siguen sin censar a sus perros

El consistorio recoge también en su nota informativa que "dentro de las actuaciones de control, actualmente 63 propietarios denunciados por no tener a su perro inscrito en el censo municipal de ADN aún no han regularizado su situación. Durante los próximos días se les notificará formalmente que disponen de un plazo de 10 días para proceder al registro obligatorio del animal.

En caso de no hacerlo, el Ayuntamiento aplicará multas tal y como establece la normativa vigente. Cabe recordar que la sanción por no tener al perro censado asciende a 200 euros. Destaca también que el 27 % de los propietarios denunciados no tenía a su mascota inscrita en el censo respecto al total inspeccionado, un dato que pone de manifiesto la necesidad de continuar intensificando las labores de control y concienciación".